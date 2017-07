Stuntet skjedde 27. juni, da Perez angivelig stjal et helikopter og fløy over høyesterett og flere departementsbygninger i Caracas. Myndighetene gikk tidlig ut og etterlyste den 36 år gamle politimannen, som tilhører politiets spesialstyrker.

Venezuelas presidents, Nicolás Maduro, satte sikkerhetsstyrkene i full beredskap, og sa at hæren måtte aktiveres for å forsvare freden.

Maduro var rasende og kalte Perez en terrorist, og beskyldte Perez for å stå bak et mislykket kuppforsøk. Ifølge myndighetene ble det kastet granater fra helikopteret, men disse skal ikke ha detonert.

De siste månedene har det vært flere store demonstrasjoner mot Maduro i Venezuela. Opposisjonen anklager presidenten for uføret landet han havnet i. Det oljerike landet er i midt i en tilsynelatende bunnløs økonomiske krise, og mangler både mat og medisiner.

På nett ble det lagt ut flere videoer etter Perez' stunt. De viste et politihelikopter som sirklet over byen før man kunne høre skudd og et høyt smell.

Det stjålne politihelikopteret ble funnet dagen etter på en strand i den nordlige byen Vargas, og siden Perez vært på rømmen.

Actionhelt

Etter stuntet har Perez lagt ut flere videoer av seg selv der han poserer i uniform med våpen samtidig som han lover å fortsette sine angrep mot landets regjering.

Perez var inntil nylig ikke en markant skikkelse i opprøret mot presidenten.

Han var riktignok et kjent fjes, blant annet fordi han hadde en rolle i filmen «Suspended Death» – en film om hvordan politiets spesialstyrker redder et kidnappingsoffer – men etter stuntet har mange lurt på hvem denne politimannen egentlig er.

Etter en rolle i filmen "Suspended Death" ble Oscar Perez omtalt som Venezuelas "James Bond". Foto: HO / AFP

På sosiale medier fremstår Perez som en actionhelt, og tar i bruk sine skuespillerferdigheter når han proklamerer sitt politiske budskap.

Like etter at han fløy over Caracas, la han ut en rekke videoer på Instagram hvor han oppfordrer folket til å ta tilbake «vårt kjære Venezuela».

Nulte time

Torsdag viste han seg offentlig for første gang siden helikopter-stuntet da han plutselig dukket opp under en markering for å minnes de 95 som har mistet livet siden opprøret mot Maduro begynte.

– Det er på tide at «narko-regjeringen» går. Dette er nulte time, sa Perez, kledd i grønt for anledningen.

Markeringen fant sted på et torg øst i hovedstaden, og ut ifra bildene hadde mange samlet seg for å høre hva Perez hadde å si,

– Hva ønsker Venezuela?, ropte han.

– Frihet, svarte folkemengden.

Actionhelten blir nå omtalt som en av de mest ettersøkte i Venezuela. Landets innenriksminister Néstor Luiz Reverol har bedt Interpol om å utstede en såkalt «rød alarm» på Pérez, ifølge CNN – noe som betyr at han vil bli ettersøkt over hele verden.

Oscar Perez er et kjent navn i Venezuela. Foto: CHRISTIAN VERON / Reuters

Agent?

Venezuela har fått mye kritikk for å fengsle kritikere av landets regjering, men forrige uke ga de etter for presset, og løslot opposisjonsleder Leopoldo Lopez.

Opposisjonslederen ble overført til husarrest etter å ha sittet fengslet i tre år, anklaget for å ha oppfordret til voldelige protester mot Maduro.

Men selv om Perez har gått knallhardt ut mot Maduro, er han en kontroversiell figur blant presidentens motstandere.

Deler av opposisjonen tar avstand fra ham. I tillegg spør mange som om Perez egentlig jobber for Maduro, og om stuntene hans iscenesettes for å legitimere de harde metodene presidenten tar i bruk for å slå ned på demonstrasjonene mot ham, skriver AFP.

Demonstrasjoner

Problemene i Venezuela har ført til at mange venezuelanere har flyktet fra landet.

I fjor søkte 27.000 venezuelanere asyl i utlandet, mens tallet allerede har steget til 52.000 i år ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Tallet på asylsøkere er likevel bare en liten andel av alle dem som kan trenge internasjonal beskyttelse, siden mange ikke registrerer seg som asylsøkere, trass i at de oppgir at de flyktet på grunn av vold og manglende sikkerhet, i tillegg til vanskene med å skaffe seg mat, skriver NTB.