Oroville-evakuerte flytter hjem – frykter nytt uvær

Mange hamstrer nå vann og mat i butikken til Mazen Hanoun. Foto: Elijah Nouvelage / AFP

– Hvis de ber oss om å evakuere en gang til så gjør vi det, men det er jo her vi bor, sier ekteparet Jack og Sheila Frazier der de sitter i bilen sin utenfor en matbutikk i Oroville.

Her har mange av byens innbyggere samlet seg etter at de kom tilbake fra evakueringssentrene, og nå hamstrer de mat og vann i tilfelle de igjen blir bedt om å reise på kort varsel.

– Når folk kommer tilbake og nekter å forlate byen da må også jeg være her og støtte dem. Jeg er ikke noe bedre enn dem, sier Mazen Hanoun som driver butikken Collins & Denny Market der mange nå gjør sin storhandel.

Skader for 100 millioner dollar

Det var i helgen nesten 200.000 innbyggere som bodde nedstrøms for den gigantiske Oroville-demningen ble bedt om å evakuere fordi myndighetene fryktet at demningen kunne briste fordi en ødelagt sidekanal skapte for store erosjonsskader i terrenget. Så langt har myndighetene anslått at demningen har blitt ødelagt for 100 millioner dollar, skriver Los Angeles Times.

Men nå kan de som ønsker å flytte hjem gjøre det, men de må være forberedt på å evakuere igjen om værvarslet den kommende uken slår til.

Det er nemlig varslet en kraftig storm de nærmeste dagene, og hvis den blir like kraftig som den som rammet Nord-California forrige uke kan vannstanden i sjøen stige såpass mye at det igjen blir fare for overvann.

Video: Det var en feil ved den ene overvannskanalen som førte til at flere millioner liter vann rant ut og begynte å skylle bort jord rundt selve demningen. Du trenger javascript for å se video. Video: Det var en feil ved den ene overvannskanalen som førte til at flere millioner liter vann rant ut og begynte å skylle bort jord rundt selve demningen.

Nytt uvær på vei

De foreløpige værmeldingene tyder derimot på at stormen skal være noe svakere og myndighetene har jobbet med å senke vannstanden såpass mye at de mener selv de har kontroll på situasjonen. Men de ber allikevel alle være forberedt på kontrabeskjed.

– Alle innbyggere er bedt om å være forberedt på at forholdene kan forandre seg raskt, heter det i en uttalelse fra Butte County-politiet, ifølge Los Angeles Times.

Det er ventet at uværet vil treffe land sent onsdag kveld eller tidlig torsdag morgen, og det kan komme opp mot 100 mm nedbør, og et nytt uvær er ventet fredag morgen.

– Foreløpig er det ingen ting som tyder på at disse prognosene ikke vil slå til, sier meteorolog Tom Dang til avisen.

Noe som har fått mange på evakueringssentrene til å utsette hjemreisen noen dager til.

– Jeg blir her, sier Donald Azevedo, som sammen med familien ikke tar noen sjanser.

– Jeg vil ikke bli sittende fast i trafikken og fanget av vannmassene.