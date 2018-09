Orkanen Florence pisker østkysten av USA

«Florence» var tidligere en orkan i kategori 4, men den er nå nedgradert til kategori 1. Dette skjer få timer før den for fullt når land sørøst i USA.

Likevel er det ventet enorme regnmengder og store ødeleggelser. I fem delstater pluss hovedstaden Washington har myndighetene erklært unntakstilstand.

Jo større og langsommere stormen er, desto større er trusselen og konsekvensene. Ken Graham, direktør ved USAs nasjonale orkansenter

Delstaten Nord-Carolina fikk første føling med «Florence» torsdag kveld. Frådende bølger slo opp langs kaier og strender på øygruppen Outer Banks. Trær og palmer bøyde seg i den sterke vinden.

SWANSBORO: En enslig lastebil kjører på en hovedvei i Swansboro i Nord-Carolina torsdag ettermiddag. Foto: Tom Copeland / AP

Vindstyrken ble torsdag kveld målt til 43 meter per sekund, med vindkast målt opptil 87,5 meter per sekund. Fredag morgen norsk tid var vindstyrken sunket til 41 meter per sekund.

Det er ventet at faren for flom fra ferskvann vil øke de kommende timene og dagene på grunn av kraftig regnvær.

Torsdag kveld lokal tid lå stormens øye 80 kilometer sør for byen Morehead i Nord-Carolina. Den beveger seg i retning nordvest med en fart på 9 kilometer i timen.

Meteorologene tror at «Florence» vil bevege seg inn i landet mellom fredag og lørdag.

Frykter stormflo

Selv om vinden ikke lenger er like ekstrem, frykter amerikanske meteorologer store skader. De største truslene er trolig stormflo og ekstremt kraftig regn.

Det nasjonale værsenertet varsler at skadene etter orkanen kan bli katastrofale.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Torsdag kveld lå senter for orkanen 160 kilometers sørøst for Wilmington, og beveget seg med en hastighet på 7 kilometer i timen. Vinden strakte seg i en radius på 130 kilometer fra senteret. Utenfor kysten var bølgene opptil ni meter høye.

– Byen har vært folketom siden mandag, forteller Catherine Aasen som har bestemt seg for å bli igjen, og har forskanset seg i hjemmet.

Folketomt

ATLANTIC BEACH: Bølger slår mot Oceana Pier & Pier House Restaurant i Atlantic Beach i Nord-Carolina Foto: Travis Long / AP

Skoler og arbeidsplasser så langt sør som Georgia er stengt: Mer enn 1500 flyavganger innstilt og kystbyene i Nord- og Sør-Carolina er nå så å si helt tomme for innbyggere.

– Vær på vakt. Dette er en kraftig storm som kan ta liv. I dag blir trusselen virkelighet, advarte Nord-Carolinas guvernør Roy Cooper.

Han la til at mer enn 30.000 husstander er uten strøm, og rundt 12.000 personer flyttet til midlertidig innkvartering.

I alt bor det 10 millioner mennesker i området hvor det er ventet at uværet treffer for fullt. Rundt 1,7 millioner i de mest utsatte områdene i Nord-Caroline, Sør-Carolina og Virginia er evakuert.

Vannet kan stige 4 meter

Mens fronten av uværet herjet kysten av Nord-Carolina torsdag, ruslet folk fremdeles tilsynelatende upåvirket på stranda Myrtle Beach i Sør-Carolina, der «Florence» først er meldt fredag.

MYRTLE BEACH: Politifolk patruljerer i Myrtle Beach i Sør-Carolina bare timer før uværet er ventet å treffe kystbyen. Foto: David Goldman / AP

Uværet ventes å bli liggende ved og over kysten lørdag, og vannstanden kan stige nesten 4 meter.

Enkelte steder er det varslet 1 meter nedbør over en periode på sju dager. Uværets størrelse bidrar til å øke nedbørsmengdene, og meteorologene frykter i tillegg at «Florence» vil bli liggende lenge i ro.

– Det handler i realiteten om størrelsen på denne stormen, sier Ken Graham, direktør ved USAs nasjonale orkansenter.

– Jo større og langsommere stormen er, jo større er trusselen og konsekvensene.

VÆRSYSTEM: Orkanen Florence dekket torsdag store deler den østlige Nord-Atlanteren før den rammet kysten av USA. Til venstre ser man kysten av USA markert med de to Carolina-statene midt i bildet. Foto: AP

Vekker minner om Harvey

De voldsomme varslede nedbørsmengdene har fått mediene til å sammenligne «Florence» med orkanen «Harvey», som rammet Texas i fjor.

Enkelte steder utenfor Houston falt det 1,5 meter nedbør. En av årsakene var at «Harvey» ble liggende lenge stille, mens regnet høljet ned.

Resultatet ble katastrofale flomskader. Nærmere 90.000 boliger ble påført skader, og minst 70 mennesker mistet livet. Det ble anslått at gjenoppbyggingen kunne koste en sum tilsvarende over 1000 milliarder kroner.

Nå anslår værvarslingsselskapet Accuweather at «Florence» kan forårsake ødeleggelser for opptil 500 milliarder kroner. Og det er flomvannet som ventes å gjøre størst skade.

– Underlig skrue

«Florence»s bevegelsesmønster har skapt hodebry for amerikanske værvarslere. Normalt klarer ekspertene å forutsi med ganske stor nøyaktighet hvor og når en orkan vil ramme land, men slik har det ikke vært denne gangen.

Lokale værsystemer som ellers opptrer som en mur og dytter innkommende orkaner i en forutsigbar retning, har ikke oppført seg normalt i områdene ved de to Carolina-delstatene.

– Dette er et skikkelig mareritt sett fra en meteorologs synspunkt. Vi har ikke tidligere sett denne type bevegelse for en orkan. «Florence» er en underlig skrue, sier Marshall Shepherd, professor i meteorologi ved universitetet i Georgia.

Rundt 10 millioner mennesker bor i områder som kan bli berørt eller rammet av orkanen. Rundt 1,7 millioner har fått ordrer eller oppfordringer om å evakuere.