Meteorologene har i flere dager varslet det som nå skjer. Uværet Florence har kommet inn i et område der forholdene er nærmest perfekte for at vindene skulle øke i hastighet.

– Dette vil føre til en vesentlig økning i styrke gjennom de neste 12 til 24 timene, skrev den amerikanske værvarslingen NOAA i en oppdatering mandag formiddag.

– Florence vil være en meget kraftig orkan når den kommer mot den sørøstlige delen av kysten, advarer NOAA.

De regner med at sentrum av orkanen vil gå i land natt til fredag, norsk tid.

Akkurat hvor, er fortsatt uklart. Sentrum av banen den følger nå, ender ved den store militærbasen Camp Lejeune i Nord-Carolina.

Over 200 kilometer i timen

Det er i den innerste delen av orkaner vinden er kraftigst. Vindhastigheten er vesentlig lavere bare et par titalls kilometer fra sentrum av uværene.

Utfordringen denne gangen er at Florence stadig vokser. Det betyr at de kraftigste vindene vil treffe i et bredt felt.

EKSTREMVIND: Dette bildet viser en av mange beregninger av vindkast i området der Florence kan gå i land. I denne beregningen vil området med ekstremt kraftige vinder være omtrent 200 kilometer bredt. Foto: Weathermodels.com

– Dette er en stor orkan, skriver NOAA.

I løpet av mandag vil disse vindene øke i hastighet til over 200 kilometer i timen.

Når den kommer nær land, vil vindhastigheten ha økt til omtrent 240 kilometer i timen, tror NOAA.

FLYR RUNDT ORKANEN: Et fly fra NOAA fløy i dag rundt Florence for å måle vinden. Orkanen er stor. Sirkelen har en diameter på litt over fem hundre kilometer. På den avstanden var vindhastigheten omtrent 50 kilometer i timen. Foto: Flightradar24

Kategori fire

Meteorologene fra NOAA regner med at orkanen vil være i den nest kraftigste kategorien når den treffer kysten.

Det er ikke alle enige i. Det finnes flere forskjellige modeller som værvarslerne bruker, og resultatene av beregningene blir tolket ulikt.

UNORMALT VARMT VANN: De røde og brune områdene på kartet viser meget varmt vann. Det er opp mot 30 varmegrader på det varmeste. Varmt vann er drivstoffet orkaner er avhengige av. Foto: Tropical Tidbits/NOAA

Ryan Maue fra analysebyrået Weather Models tror Florence vil komme i land som en kategori fem orkan, med en vindhastighet på over 250 kilometer i timen.

– Jeg ser ingenting som kommer til å stoppe Florence fra å nå kategori fem, skriver Maue på Twitter.

– Det er ekstremt varmt vann i området den skal.

Usikkert treffpunkt

Innbyggerne langs den amerikanske østkysten fra Georgia i sør til Virginia i nord har nå blitt varslet om at de er i fare.

Selv langt unna der uværet kommer i land, vil det være høy vind og fare for flom.

FORTSATT USIKKERT: Værvarslerne varsler at det mest sannsynlige treffpunktet vil være et sted innenfor det skraverte området. Det er fortsatt teoretisk mulig at Florence vil bomme på land. Foto: NOAA

NOAA minner på at i varsler som går fire dager fram tid, så bommer de, historisk sett, på treffpunktet med omtrent 250 kilometer.

Byrået poengterer likevel at de aller fleste modellene de bruker, peker i samme retning.