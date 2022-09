Orkanen «Ian» herjer Florida: Stormflo, styrtregn og strømbrudd

Det var ventet over 60 centimeter med regn og en stormflo som kunne bli på 3,6 til 5,5 meter. Det har slått til.

Stormfloen er oppe i 3,6 meter flere steder, sa Florida-guvernør Ron DeSantis til CNN i natt.

Lokale myndigheter i Fort Myers på Floridas vestlyst melder om rekordstore oversvømmelser og omfattende skader. Der er stormfloen målt til 5,5 meter.

Gatene står under vann i sentrum av Fort Myers på vestkysten av Florida. Foto: MARCO BELLO / Reuters

I deler av Sørvest-Florida ble det advart om brått stigende vannstand, og det er erklært nødssituasjon med fare for livstruende skader.

I Fort Myers steg vannstanden med 1,5 meter i løpet av minutter, melder CNN.

Venter flom av skademeldinger

Vindstyrken har ifølge det nasjonale orkansenteret vært helt oppe i 235 kilometer i timen ved Punta Gorda, med kraftig regn og høy sjø som har presset vann innover land.

De hardest rammede områdene har fått mer regn enn de normalt får på 2–3 måneder.

«Ian» ble på morgenkvisten nedgradert i til kategori 2, og deretter kategori 1-storm ettersom den beveget seg innover land, men skademeldingene bare øker.

Enorme regnmengder, stormflo og kraftig vind har ført til onorme oversvømmelser.

Guvernør DeSantis sier at han venter rapporter om omfattende skader fra store deler av delstaten i dagene framover.

Brent Shaynore løper for å komme seg i trygghet i Sarasota i Florida under orkanen «Ian». Foto: JOE RAEDLE / AFP

2 mill. mistet strømmen

Over 2 millioner husstander har mistet strømmen i Florida, ifølge nettstedet PowerOutage.

Ifølge nettstedet er det Fort Myers og Cape Coral, der orkanen først traff land, og fylkene Lee, Sarasota, DeSoto og Charlotte, som er hardest rammet.

Mørklagt gate i Fort Myers der strømbruddene er mange etter at orkanen «Ian» traff. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Store nedbørsmengder og kraftig regn rammet sørlige kystområder i Florida, før orkanens senter traff land sørvest i delstaten ved 21-tiden norsk tid.

Da den landet, var vindstyrken i uværet rett under den sterkeste kategorien 5.

Millioner evakuert

Styresmaktene frykter store flommer, og ba 2,5 millioner innbyggere om å evakuere.

Orkanen «Ian» i Sarasota i Florida. Foto: Sean Rayford / AFP

Blant dem er Amy Darby og hennes fem år gamle sønn Gavin. Hjemmet deres i byen St. Petersburg er utsatt for stormflo og ligger i en obligatorisk evakueringssone.

– Alle i mitt område måtte dra. For hvis du ikke drar ved en obligatorisk evakuering, så kommer de ikke til å hjelpe deg, sier Amy til NRK.

Hva som venter dem når de får lov til å returnere, aner hun ikke.

– Det er skummelt. Veldig skummelt. Vi visste ikke hva som kom til å skje da vi dro. Da sa de at stormen kom til å bli katastrofal for mitt område. Så en vet ikke om en kommer tilbake til et hus med tak, eller med oversvømmelser.

Amy Darby har evakuert til sin tantes hus nord for Tampa. Her er hun sammen med sønnen Gavin og niesen Gwen. Foto: Privat

– Jeg sa en bønn og dro

Allerede på mandag pakket Amy sammen og reiste med sønnen til sin tante nord for storbyen Tampa.

– Skolen hans stengte, og kontoret mitt stengte klokken 14, så alle kunne komme seg hjem og gjøre forberedelser eller evakuere, forteller hun.

Amy hadde kjøpt inn mat og lommelykter. Hun tok inn alt av terrassemøbler, lukket alle dører i huset og dro for gardiner i håp om å holde eventuelt glass ute.

– Det var egentlig alt jeg kunne gjøre. Jeg sa en bønn og dro, og forhåpentligvis vil det fortsatt være der når jeg kommer tilbake.

Hos tanten skal de være trygge, men de merker så absolutt stormen som nærmer seg.

– Vi mistet akkurat strømmen, forteller hun rundt klokken 10 lokal tid, 16 norsk tid.

Gavin (5) og kusinen Gwen har lommelyktene klare til mørket kommer. Foto: Privat

Store områder

Ifølge det amerikanske orkansenteret NHC kommer orkanen til å forårsake katastrofal stormflo, vind og oversvømmelser sør i Florida.

Det ventes at stormen minsker i styrke etter at den har nådd land, men den kan forbli nær orkanstyrke på sin vei over delstatens østkyst på torsdag.

Ifølge NHC forventes «Ian» å skifte retning nordover på fredag. Orkanen vil deretter nærme seg nordøstlige Florida, Georgia og Sør-Carolina sent på fredag.

To døde på Cuba

«Ian» har allerede rammet øystaten Cuba hardt. To mennesker er erklært omkommet, skriver BBC.

Onsdag opplyser amerikansk grensevakt ifølge AFP at 23 personer er savnet etter at en båt med migranter fra Cuba forliste under orkanen.

Med en styrke på 3 traff den land tirsdag morgen. Hele landet ble mørklagt i dens herjinger da strømnettet kollapset.

Noen av øyas 11 millioner innbyggere har onsdag fått tilbake strømmen, sier cubanske myndigheter ifølge Reuters. Men mye reparasjonsarbeid gjenstår. Dette skaper utfordringer for oppbevaring av mat og medisiner, og noen steder også for sikker vannforsyning.

I tillegg har stormen ført til flom, ødelagte hus og trær som er revet over ende. Minst fem hus skal ha kollapset i hovedstaden Havanna.