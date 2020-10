I en nedslitt og anonym bakgård i Saint Ouin, en forstad til Paris, holder organisasjonen Collectif Contre l'Islamophobie en France (CCIF) til.

Etter det bestialske drapet på læreren Samuel Paty fredag, er organisasjonen utpekt som en «fiende av den franske republikken» av både innenriksministeren, justisministeren og statsministeren.

CCIF har hemmelig adresse. Lokalene ligger i en anonym og nedslitt bakgård i en av Paris' forsteder. Foto: Antonia Cimini / NRK

Lederen i CCIF sendte raskt ut en pressemelding etter at de var utpekt som samfunnsfiende, men har siden valgt å holde en lav profil. Jawad Bachare gikk likevel med på å møte NRK.

– Vi får så mange trusler at vi må ha hemmelig adresse, forklarer han, og viser inn i de nyoppussede lokalene som skiller seg fra den slitte bakgården.

Han er leder for det som på norsk kan oversettes til «sammenslutningen mot islamofobi i Frankrike». Han sier han har sendt alle de ansatte hjem. Han vil ikke at de skal være der hvis politiet kommer stormende inn.

Småbarnsfaren Samuel Paty (47) ble drept på bestialsk vis fredag 16.oktober. Motivet for drapet var ifølge politiet at han hadde vist Muhammedkarikaturer i undervisningen. Foto: Shutterstock / Shutterstock editorial

Krever at anklagene trekkes tilbake

Bakgrunnen for de sterke anklagene mot Bachares organisasjon, er blant annet at CCIF blir nevnt i en video som skal ha inspirert 18-åringen som halshugget Paty.

En sint fars forsøk på å få så mange som mulig til å protestere mot at læreren hadde vist karikaturer av Muhammed, ble fulgt av en oppfordring om å kontakte CCIF. Videoen er blitt kalt en «fatwa». Både innenriksministeren og justisministeren har sagt at at organisasjonen nå må tvinges til å legge ned virksomheten.

– Dere er «tydelig involvert i attentatet i Conflans», i følge innenriksministeren. Stemmer det?

– CCIF har overhodet ingenting å gjøre med dette attentatet. Det finnes ingen forbindelse til terroristen. Vårt arbeid er et arbeid mot diskriminering. Vi krever, på tydeligste vis, at disse påstandene, svært alvorlige anklager, blir trukket tilbake. CCIF fordømmer dette attentatet på sterkest mulige vis, uten forbehold, sier Bachare.

Han mener koblingen til videoen er helt feil.

– At noen i en video sier at folk skal kontakte CCIF, betyr ikke at vi er innblandet i terrorisme. Det er uakseptabelt, en grov anklage.

– Hva slags råd gir du til en far som er sint fordi en lærer i klassen viser fram tegninger av Muhammed?

- Vi lytter alltid grundig til alle saker, og tar ikke stilling før alle sider er grundig vurdert.

Bachare sier også at han prøvde å stoppe spredningen av videoen da han ble kjent med den tidligere i oktober.

NRKs korrespondent Simen Ekern møter en opprørt Jawad Bacare i lokalene til organisasjonen CCIF. Foto: Antonia Cimini / NRK

- Jobber mot rasisme

CCIF ble stiftet i 2003 og har lenge vært omdiskutert i Frankrike. De er blant annet beskyldt for å ha bånd til islamister. Men ifølge lederen driver de kun arbeid mot diskriminering, rasisme og islamofobi.

– Våre ansatte tar i mot klager og bekymringsmeldinger fra folk som er utsatt for rasisme og islamofobi. Etter nøye vurderinger, der vi veier alle sider av saken, går våre jurister eventuelt videre med saken. Loven er vår rettesnor, sier Bachare, og viser fram fargerike plansjer og trykksaker med statistikk over diskriminering CCIF har kartlagt.

– Franske myndigheter mener dere har satt dere på siden av loven. Hva tenker du om å være «republikkens fiende?»

– Rasisme er republikkens virkelige fiende! Islamofobi er rasisme. Det vi gjør er å kjempe mot den fienden.

Det har vært arrangert mange markeringer til støtte for den drepte læreren Samuel Paty de siste dagene. Drapet har vakt sterke reaksjoner. Foto: Charles Platiau / Reuters

Flere stilt for retten

I dag ble sju personer stilt for retten, mistenkt for å ha hjulpet den 18 år gamle drapsmannen. Blant dem er en 14-åring og en 15-åring. De skal, ifølge aktor, ha blitt bestukket et av drapsmannen med 300 Euro for å peke ut læreren.

Terroristen skal ifølge aktor ha fortalt tenåringene at han ville filme at læreren sa unnskyld for å ha vist karikaturtegninger av profeten.

Samuel Paty brukte karikaturtegningene som et fast element i undervisningen om ytringsfrihet, et fag som ble innført etter angrepet på Charlie Hebdo i 2015. Politiet mener dette er motivet for drapet.

Læreren Samuel Paty ble drept for å ha vist fram karikaturtegninger av profeten Muhammed i undervisning om ytringsfrihet. Foto: Lewis Joly / AP

- Kommer neste uke

Franske myndigheter har de siste dagene gått sterkt ut mot flere muslimske grupperinger de mener er ekstremistiske, og ønsker å oppløse dem.

Ifølge statsminister Jean Castex skal en bestemmelse om dette legges fram i statsråd neste uke. Det jobbes nå med lovgrunnlaget for bestemmelsen.

Frankrikes statsminister Jean Castex sa i dag at regjeringen neste uke vil komme med en beslutning om å oppløse flere sammenslutninger de mener er ekstremistiske, blant dem CCIF. Foto: Ludovic Marin / AFP

President Macron har lovet at ingen islamister skal kunne sove trygt i sengene sine. I diskusjonene i forkant av en ny lov mot islamistisk ekstremisme som er ventet senere i høst, har presidenten vært spesielt opptatt av utenlandsk innblanding i og finansiering av franske organisasjoner.

Til NRK bedyrer Bachare at dette ikke angår CCIF.

– Vi er ikke finansiert fra utlandet, sier han.

– Hvordan får dere penger til driften?

– Det er støtte fra medlemmer og sympatisører. Vi får ingen penger fra den franske staten, men vi har fått tilskudd fra EU-støtteordninger.

- Fienden er her

Franske myndigheter har stengt en moské i forstaden Pantin i kampen mot radikal islamisme etter halshuggingen av Paty, skriver France 24. Moskeen la i forrige uke ut en video på Facebook der den gikk hardt ut mot at lærer Samuel Paty hadde brukt Muhammed-karikaturer i undervisningen.

– Fienden er her, sa statsminister Jean Castex i parlamentet tirsdag. Han sa også at radikal islam har infiltrert samfunnet som er bygget på toleranse.

Jawad Bachare mener den beste måten å bekjempe islamsk ekstremisme på er å samarbeide og å jobbe for at alle har det bra i sitt eget land, ikke å forby organisasjoner som den han leder.

– Vi er ikke er muslimorganisasjon. Vi er en menneskerettsorganisasjon. Alle må kjempe mot hat og terrorisme. Da er det feil å stigmatisere organisasjoner som vår.