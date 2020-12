Ordre frå Trump: USA skal berre byggje vakre bygningar

USA skal berre byggje vakre offentlege bygningar, helsa i den klassiske gresk-romerske stilen, heiter det i presidentordren.

I eit tidlegare utkast til ordren heitte det at det skulle innførast eit forbod mot offentlege bygg i ein annan stil enn den klassiske.

I ordren langar Trump ut mot moderne føderale bygningar. Washington er fylt av bygningar i motstridande stilarter, og styresmaktene har slutta å byggje vakre bygningar, skriv Trump.

Slo seg opp som bygningsmagnat

Presidentordren blir teken imot med glede av tradisjonalistar, men det amerikanske arkitektinstituttet protesterer.

– Lokalsamfunn bør ha rett og plikt til sjølv å avgjere kva slags arkitektonisk stil som best passar behovet deira. Sjølv om vi er forskrekka over avgjerda til administrasjonen om å gå vidare med dette, er vi glade for at ordren ikkje er så vidtrekkjande som vi trudde han skulle bli, seier direktøren i instituttet Robert Ivy.

Trump slo seg opp som ein bygningsmagnat som først og fremst blir forbunden med moderne bygningar av glas og stål, gjerne med eit hint av gull.

Ettermælet hans kan derimot bli offentlege søylebygg à la Det kvite hus, dersom ikkje presidentordren blir omgjord av Joe Biden når han tek over.