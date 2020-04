Ordkrig i Sør-Kinahavet: USA mener Kina utnytter koronapandemien

I forrige uke ble det statlige kinesiske forskningsskipet Haiyang Dizhi 8 sett mens det gjennomførte en undersøkelse i nærheten av et letefartøy fra Malaysias statlige petroleumsselskap Petronas.

Hendelsen skal ha funnet sted nært et område av det svært omstridte Sør-Kinahavet som Malaysia, Vietnam og Kina alle gjør krav på.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters patruljerte forskningsskipet tilsvarende utenfor kysten av Vietnam for noen måneder siden.

Tirsdag opplyste en talsperson for USAs stillehavskommando at to amerikanske krigsskip er utplassert i Sør-Kinahavet, skriver Reuters.

UTPLASSERT: USS America er et av to amerikanske krigsskip som nå er utplassert i Sør-Kinahavet. Foto: Handout / AFP

– USA motsetter seg sterkt Kinas forsøk på å utnytte regionens fokus på å adressere koronapandemien til å utøve tvang mot sine naboer i regionen. Vi ber Kina leve opp til sine internasjonale forpliktelser, sier Morgan Ortagus, som er talsperson for USAs utenriksdepartement, til avisen The New York Times.

Kinas forsvarsdepartement ønsker ikke å kommentere saken, mens i en uttalelse til Reuters skriver utenriksdepartementet at Kina vil ivareta sin suverenitet, sikkerhet og sine utviklingsinteresser «når som helst og hvor som helst».

– Økt trykk fra Kina

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Seniorforskeren er ikke overrasket over det han betegner som en «ordkrig og propagandakrig» mellom USA og Kina.

SENIORFORSKER: Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Foto: Christopher Olssøn / Christopher Olssøn

– Jeg ser det som en forlengelse av opptrappingen av aktivitet i området, som vi har sett over mange år. Kina legger større trykk bak og bruker tydeligere grep i forbindelse med krav de har hatt i mange år, sier han til NRK, og viser til at dette heller ikke er unikt for Sør-Kinahavet.

– Vi ser det også når det kommer til å markere eierskap til Taiwan og Hongkong, påpeker han.

Tidligere denne måneden seilte Kinas marine rundt østkysten av Taiwan, mens lørdag ble 15 mennesker arrestert i Hongkong på grunn av sine roller i demokratiprotestene i fjor høst.

Omstridt siden 1970-tallet

Sør-Kinahavet har vært omstridt helt siden 1970-tallet. Statene i området er uenige om hvor grensene skal gå og hvilke øyer som tilhører hvem.

Havet er rikt på naturressurser som fisk, olje og gass. Det er også en av verdens mest trafikkerte skipsleder.

Kina har bygget og forsterket flere typer landkontruksjoner i havet, som ved Spratlyøyene. Kina mener deres historiske aktivitet i området gir dem rett på store deler av Sør-Kinahavet.

BYGGEAKTIVITET: Kinesisk byggeaktivitet på Subi-revet, en del av Spratlyøyene, i 2017. Foto: Bullit Marquez / AP

I begynnelsen av april ble en vietnamesisk båt med åtte fiskere om bord senket av et kinesisk skip i Sør-Kinahavet. Fiskerne ble tatt i arrest, men senere løslatt.

Hendelsen fant sted et par hundre kilometer unna de omstridte Paraceløyene. Vietnam gjør krav på denne øygruppen, som har vært okkupert av Kina siden 1974.