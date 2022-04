Ordfører i Mariupol: 21.000 sivile er drept

Mandag morgen meldte ordføreren at dødstallet hadde passert 10.000 i den ukrainske havnebyen. Senere samme dag hevder han at tallet er over det dobbelte.

I et TV-intervju forklarer Bojtsjenko at det har vært vanskelig å beregne nøyaktig antall dødsfall etter at kampene i gatene startet, ifølge Reuters.

Etter uker med angrep fra russiske styrker er gatene «teppelagt med lik», forteller ordfører Vadym Bojtsjenko i et telefonintervju med Associated Press mandag.

Han hevder også at russiske styrker har med kremasjonsutstyr i lastebiler, der døde blir brent, og at noen av likene blir fraktet til et kjøpesenter hvor de blir oppbevart i kjølerom, skriver The Guardian.

En sivil gravplass som tilhører en person som er drept under krigen i Ukraina, plassert i nærheten av leiligheter i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Ifølge Bojtsjenko skal det fortsatt være 120.000 sivile igjen i byen.

Ber om mer hjelp

I sin ferskeste tale understreket president Volodymyr Zelenskyj at det er viktig for Ukraina å få nye våpen raskt. Ifølge presidenten har ikke landet nok våpen til å befri Mariupol.

– Om vi har jetfly og nok pansrede kjøretøy, det nødvendige artilleriet, så vil vi være i stand til å gjøre det, sa Zelenskyj om mulighetene for å redde byen i en videotale.

– Jeg er sikker på at vi vil få nesten alt vi trenger. Men ikke bare tid går tapt. Ukrainske liv går tapt, liv som ikke lenger kan fås tilbake. Dette er også ansvaret til dem som fortsatt beholder våpnene Ukraina trenger i sitt arsenal, sa han videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet vil kampene intensiveres i den østlige delen av Ukraina, ettersom det russiske militæret har endret strategi.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet tirsdag at russiske missiler har ødelagt ammunisjonslager i de ukrainske regionane Khmelnytskyji og Kyiv, melder nyheitsbyrået Reuters.

Ikke bekreftet bruk av kjemiske våpen

Mandag kveld tvitrer den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Kympusj, at en russisk drone skal ha sluppet ukjent stoff over Mariupol.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i sin tale natt til tirsdag at han var bekymret for at russiske styrker kunne bruke kjemiske våpen i Ukraina, og at de tar dette svært alvorlig.

Zelenskyj bekreftet ikke at kjemiske våpen var blitt brukt.

De prorussiske styrknene i Donesk hevder at de ikkje har brukt kjemiske våpen i Mariupol.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 12.04.2022)

Rådgiveren for borgermesteren i Mariupol, Petro Andryushchenko, postet på Telegram rett før Zelenskyjs tale at opplysningene om et kjemisk angrep ikke er bekreftet, skriver CNN.

CNN skriver at de ikke har verifiserte opplysninger om at det har vært et kjemisk angrep i Mariupol og at deres folk på bakken i byen ikke har sett bevis på at noe slikt har funnet sted, ei heller bildemateriale som kan bekrefte dette.

Utenriksministeren i Storbritannia, Liz Truss, tvitret at russiske styrker kan ha brukt kjemisk våpen mot innbyggerne i Mariupol.

– Vi jobber med å få verifisert detaljene. Enhver bruk av slike våpen vil være en urimelig eskalering i denne krigen, og vi vil holde Putin og hans regime ansvarlig, tvitrer hun.

En prorussisk stridsvogn kjører langs ei gate i krigsherjede Mariupol. Foto: STRINGER / Reuters

Også Australia arbeider med å avkrefte eller bekrefte opplysningene, som omtales som svært urovekkende.

– Om de bekreftes, vil det være nok et grovt brudd mot folkeretten og nok et bevis på president Putin og Russlands fullstendige krenkelse av enhver verdi og ethvert aspekt ved den regelbaserte globale ordenen, sier utenriksminister Marie Payne ifølge kringkasteren ABC.

Russland har avvist flere anklager om krigsforbrytelser i krigføringen mot Ukraina.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier at de er klare over rapportene om et kjemisk angrep i byen, men at det ikke kan bekrefte dem.

– Disse rapportene, om de stemmer, er svært bekymringsfulle og reflekterer bekymringene vi har hatt rundt Russlands potensial til å bruke et utvalg midler, inkludert tåregass iblandet kjemiske midler, i Ukraina, sier pressesjef John Kirby i Pentagon.

Azov-regimentet meldte også at russiske styrker brukte kjemiske våpen «med ukjent innhold» som ble sluppet ned over den sørøstlige delen av Mariupol mandag. I tillegg til pustevansker har folk med problemer med å bevege seg, skriver militsen på Telegram.

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden og har Mariupol som base.

Leder Andriy Biletsky sa at tre personer hadde klare tegn på kjemisk forgiftning, men ikke katastrofale konsekvenser, ifølge nettavisen Kyiv Independent.

Eduard Basurin, en høytstående tjenesteperson fra separatistmyndighetene i Donetsk-regionen, har tidligere snakket om muligheten for å bruke kjemiske våpen mot Mariupol.

Barusin sa at de beleirende styrkene snart kunne hente inn «kjemiske styrker som vil finne en måte å røyke moldvarpene ut av hullene», meldte det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti mandag.