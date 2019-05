Ordfører fra Putins parti slo ned journalist

Det var i forbindelse med en reportasje om gjennoppbyggingen etter branner i republikken Khakasia øst i Russland sommeren 2015 journalist Ivan Litomin fikk føle makten på kroppen.

Litomin jobber for den statlige russiske TV-kanalen Rossija 24, og jobbet med en reportasje om hvor pengene som var bevilget til gjenoppbygging etter brannene var blitt av.

Han kunne blant annet dokumentere at mens mange hus fremdeles ikke var reparert, så hadde politikere og byråkrater bygd seg store villaer. De er ofte inngjeret fra innsyn utenfra, men godt synlig fra fotografens droner.

Det var da journalisten oppsøkte ordføreren for Sjirinskij-området i Khakasia sør-øst i Sibir, Sergej Zajtsev, det ble ampert.

Ordføren var overhode ikke interessert i å svare på hvor pengene til gjennoppbyggingen var blitt av, og gikk til angrep på den pågående journalisten, med den følge av Litomin havnet på gulvet.

Medlem av Putins parti

Sergej Zajtsev er som de aller fleste poltiske ledere i Russland medlem av president Vladimir Putins parti «Det forente Russland».

Han ble april i år dømt til fire og et halvt års fengsel for uaktsomhet i arbeidet i forbindelse med brannene i 2015, der 12 menneske mistet livet i landsbyen Sjir. Zajtsev ble kort tid etter benådet som følge av en amnesti i forbindelse med 70-årsmarkeringen av seieren i 2. verdenskrig.

Flere av ordførerens medarbeidere kom til, men de gjorde ingenting for å stoppe den rasende ordføreren, og prøvde i stedet å hindre fotografen å filme hendelsen.

Det siste lyktes de ikke med, og seinere på dagen ble reportasjen sendt ut på statlige riksdekkende russisk TV. Den er seinere videreformidlet på sosiale medier, og har vakt voldsomme reaksjoner.

Zajtsev sier selv ifølge russiske medier at journalisten og hans medarbeidere opptrådde provoserende, og at det var årsaken til at han mistet besinnelsen, noe han beklager.

Angrepet er anmeldt

Jevgenij Revenko, som selv er gammel journalist, men nå generalsekretær for Det forente Russland, sier at partiet vil drøfte saken. Samtidig ber han om unnskyldning på vegne av partiet for oppførslen til ordfører Sergej Zajtsev.

Russlands president Vladimir Putin taler på kongressen til partiet "Det forente Russland" 8. desember 2018 Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Saken viser at det er mange russiske journalister som forsøker å drive kritisk journalistikk også ute i regionene, men at det ofte skjer under svært tøffe forhold.

Likevel er det mange som mener det gir håp at det som skjedde langt borte i Sibir når sentrale nyhetsmedier i Russland, og at reaksjonen også fra øverste hold er at denne type oppførsel fra betrodde politikere er helt uakseptabel.

Journalist Ivan Litomin kom relativt uskadd fra henvendelsen og han har nå anmeldt angrepet fra ordfører Sergej Zajtsev.

