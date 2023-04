Ordfører etter bygningskollaps i Marseille: – Det kan være dødsofre

Like før klokken ett, natt til søndag, lød et drønn i sentrum av Frankrikes nest største by, Marseille.

En fem etasjes boligblokk kollapset etterfulgt av en brann i ruinene. I morges har 100 brannfolk forsøkt å slukke brannen.

– Vi forsøker å drukne flammene samtidig som vi prøver å redde dem som eventuelt er fanget i ruinene, forteller brannsjefen i Marseille, Lionel Mathieu til nyhetsbyrået AP.

Brannen gjør at de ikke får sendt inn redningshunder.

To nabobygninger er delvis rast sammen, en av dem står i fare for å rase sammen. Ifølge Reuters er 80 evakuert og seks personer er sendt til sykehus. Fem av dem skal være alvorlig skadet.

– Vi må forberede oss på døde

Ordføreren i Marseille sier i et TV-intervju at byen må forberede seg på en vanskelig situasjon.

Marseilles ordfører Benoit Payan (til venstre i bildet). Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

– Vi kan få dødsofre i dag, sa Benoit Payan i en orientering til pressen.

Det er ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen. Det er heller ikke bekreftet at eksplosjonen var årsaken til bygningskollapsen.

Boligblokken ligger i sentrum av Frankrikes nest største by.