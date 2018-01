Oprahs nabolag rasert av jordskred

Få dager etter den hyllede Golden Globe-talen, viste Oprah Winfrey seg i gummistøvler og allværsjakke på eiendommen i California. Det velstående området Montecito er dekket av gjørme.

17 mennesker er bekreftet omkommet og 17 er savnet etter at det sørlige California i USA ble rammet av voldsomme jordskred tirsdag.

I det velstående området Montecito nordvest for Los Angeles søker redningsmannskaper gjennom boliger som er knust av skredet.

TV-stjernen Oprah Winfrey tok selv opp en video som viser ødeleggelsene i nabolaget.

«Takk for all bønn og omtanke,» skriver hun på sosiale medier. Hun legger til at hennes eiendom har små skader i forhold til naboene.

– Her var det et gjerde, peker Oprah mens et redningshelikopter sirkler over henne.

– Naboens hus er helt ødelagt, sier hun mens hun tråkker i dyp gjørme.

446 hus rammet

Fortsatt er mange mennesker savnet.

446 hus er rammet av ødeleggelsene. 59 hjem er totalskadet, ifølge nyhetsbyrået Ap.

I tillegg til de døde og savnede er 28 personer skadd. 12 er fortsatt på sykehus, for fire av dem er tilstanden kritisk.

ØDELAGT: Slik ser det ut i Montecito i California etter jordskredet. Foto: HANDOUT / Reuters

Foreldrene borte

Mens et hundretalls redningsarbeidere søker med lange stokker i gjørma, frykter familiemedlemmer det verste.

– Det er bare venting i uvitenhet. Jo lengre tid det går, jo viktigere blir det å finne dem, sier Kelly Weimer.

Foreldrenes hus ble ødelagt i skredet. Jim og Alice Mitchell fulgte ikke rådet om å evakuere frivillig. De ble hjemme for å feire Jims 89-årsdag.

Mange av personene som har omkommet er blitt funnet langt fra hjemmene sine.

Storbrann medvirkende årsak

Folk i Montecito følte seg heldige da de i forrige måned ikke ble rammet av den største brannen i Californias historie. Men det skulle vise seg at brannen ble medvirkende til jordskredet fordi vegetasjonen hadde brent bort.



I 2014 mistet 43 personer livet i et jordskred i Oso i staten Washington. Den siste kroppen ble funnet fire måneder senere.