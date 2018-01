I etterkant av Oprah Winfrey sin tale på Golden Globe-utdelingen i starten av januar, ble det spekulert den 63 år gamle skuespilleren og fjernsynsprodusenten ville stille som presidentkandidat for Demokratene ved presidentvalget i 2020.

Etter talen som handlet om rase, kjønn og MeToo, sa too nære venner av Oprah Winfrey til CNN at Winfrey «tenker aktivt» på å stille som kandidat, og tilhengere av tv-stjernen opprettet en emneknagg i sosiale medier med navnet #oprahforpresident.

Avkrefter

Men nå avkrefter superstjernen at hun ønsker å stille som presidentkandidat i et intervju med bladet InStyle.

VALGKAMP FOR OBAMA: Oprah Winfrey deltok i valgkampen for Barack Obama. Foto: Ramin Rahimian / Reuters

– Jeg har alltid følt meg veldig sikker på meg selv, og visst hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan, sier Winfrey.

– Og det er ikke noe som interesserer meg. Jeg har ikke DNA-et til det. Det er ikke meg, fortsetter hun.

Oprah Winfrey har også ved tidligere anledninger avkreftet at vil gå inn i politikken, senest i høst overfor CNN.

Tale skapte mer spekulasjoner

– I for lang tid har kvinner ikke blitt hørt eller trodd, dersom de har turt å snakke imot mektige menn. Men deres tid er over. Tiden er inne!, sa tv-stjernen da hun mottok ærespris under Golden Globe-utdelingen.

Retoriker ved Handelshøyskolen BI, Ratna Elisabeth Kamsvåg, kommenterte Winfreys tale slik:

– Det er vanskelig å si i hvor stor grad hun posisjonerer seg for en politisk karriere. men det er ikke rart at spekulasjonene øker med tanke på hva hun leverte.

President Donald Trump kommenterte også Winfreys mulige kandidatur i 2020, og sa at det ville bli «gøy», og at han nok ville slå henne.

Men nå er er det klart altså klart at Winfrey ikke blir USAs første kvinnelige president.