Oppvaskmøte mellom USA og Mexico

Det mangler ikke på konflikter og uenigheter når USAs utenriksminister Rex Tillerson setter seg rundt bordet til sin meksikanske kollega Luis Videgaray i ettermiddag. Tillersons jobb er å forklare hva Washington egentlig mener og vil.

Med på turen er også John Kelly, ministeren for innenlands sikkerhet, som skal iverksette president Donald Trumps plan om å kaste ut flere millioner ulovlige og kriminelle innvandrere.

Toner ned konflikten

Amerikanernes mål er å ta de første skrittene for å bedre det anstrengte forholdet mellom USA og Mexico. Et forhold som har kjølnet de siste månedene.

– Fenomenalt, sa Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer da han omtalte relasjonene mellom USA og Mexico i forkant av det topptunge besøket. Han mener Tillerson og Kelly kommer til å ha enestående samtaler «der nede» og at de blant annet skal snakke om gjennomføringen av presidentordrene.

LES OGSÅ: Dette trenger du å vite om Trumps presidentordre

Pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, omtaler forholdet til Mexico som «enestående». Foto: SAUL LOEB / AFP

Presidentens talsmann prøver å tone ned betydningen av uenighetene og hevder at turen i seg selv er et bevis på de gode relasjonene mellom landene.

– Det er betydningsfullt at presidenten sender to ministre til Mexico så tidlig i presidentperioden. Det er symbolsk for det meningsfulle forholdet mellom våre to land, sa Spicer.

Mexico viser kampvilje

Mexico har gjort det klart at de ikke kommer til å løfte en finger for å rette seg etter de amerikanske presidentordrene. Meksikanske ledere har stått i kø for å si at det ikke er aktuelt å betale for president Trumps planlagte mur.

– Verken myndighetene eller det meksikanske folk finner grunn til å akseptere ensidige beslutninger som en regjering vil prakke på en annen, sa utenriksminister Luis Videgaray før møtet med Tillerson. – Vi trenger ikke godta det og kommer ikke til å godta det, gjentok han.

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray søker svar fra sin amerikanske kollega. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Utenriksminister Videgaray har kommet med en kryptisk, men målrettet advarsel, ifølge nyhetsbyrået Ap, om at Mexico ikke vil nøle med å utfordre USAs varslede steg i FN eller andre globale fora.

Tillerson og Kelly skal ha møter med flere meksikanske tjenestemenn før de møter president Enrique Peña Nieto.

Peña Nieto avlyste et planlagt besøk til Washington i slutten av januar kort tid etter Trump presenterte sine planer for den omstridte grensemuren.

Avlysningen ble også kunngjort på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Twitterdiplomati mellom USA og Mexico

Det er ikke første gang de to presidentene har kommunisert offentlig via sosiale medier. Også i den amerikanske valgkampen meldte Mexicos president seg på i den retoriske krigen.

Som svar til Trumps valgkamputspill skrev Mexicos president at hans land aldri kommer til å betale for muren. Han har også gjentatt budskapet etter at Trump ble innsatt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Mexicos tidligere president Vicente Fox har, på mindre diplomatisk vis, uttalt seg om Trumps planlagte mur.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Venter en rekke avklaringer

Utenriksminister Rex Tillerson vil forsøke å pleie relasjonene og det er knyttet spenning til hvordan han vil uttale seg om gjeldende politikk.

Sjefen hans, president Trump, har lovet å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA i løpet av sine 100 første dager i Det hvite hus. Det kan få betydning for Mexicos eksporttunge økonomi.

Trump har luftet muligheten for å øke skatten på meksikanske produkter, en slags importskatt på opptil 20 prosent, for å finansiere en grensemur.

I retningslinjene Kellys departement for innlands sikkerhet har sendt ut, åpner USA for å deportere ulovlige innvandrere til Mexico selv om de ikke er derfra. Det er en åpning i gjeldende amerikansk immigrasjonslov (INA paragraf 235) for å gjøre det mens rettsvesenet behandler saken, men i praksis krever det samarbeid fra Mexico.

Utspillene skaper frykt i Mexico for at det kan bli improviserte flyktning- og deportasjonsleire langs den nordlige grensa.

Fakta om Trumps 100-dagersprogram Ekspandér faktaboks * Stoppe alle bevilgninger til FNs klimaprogram og bruke pengene på USAs vann- og miljøinfrastruktur. * Fjerne alle begrensninger på energiproduksjon, inkludert skiferolje, naturgass og kull samt bygging av oljerørledninger. * Oppheve alle president Obamas «grunnlovsstridige» beslutninger, de såkalte presidentdirektivene, blant dem et direktiv som beskytter innvandrere mot utvisning, samt noen tiltak mot forurensing og klimaendringer. * Begynne å bygge mur mot Mexico og sende mexicanerne regningen. * Erstatte Obamacare med helsesparekontoer som skal brukes til å kjøpe privat helseforsikring. Andre offentlige helseprogram overføres til delstatene. * Skattekutt for middelklassen. * Utgifter til barnepass og eldreomsorg kan trekkes fra på skatten. * Fritt skolevalg og økt mulighet til høyere utdanning. * Tiltak mot voldskriminalitet. * Økt satsing på forsvaret. Allierte må ta mer av kostnadene for sitt eget forsvar. * Varsle reforhandling av frihandelsavtalen NAFTA eller melde USA ut av avtalen. * Varsle at USA trekker seg fra stillehavssamarbeidet TPP. * Pålegge finansministeren å utpeke Kina som valutamanipulator. * Starte arbeidet for å finne en ny høyesterettsdommer etter avdøde Antonin Scalia. * Kutte alle føderale bevilgninger til byer som nekter å pågripe ulovlige innvandrere. * Igangsette deportasjonen av ulovlige innvandrere. * Stoppe innvandring fra terrorrammede områder når forsvarlig bakgrunnskontroll er umulig. All bakgrunnskontroll skjerpes drastisk. * Tollsatser som gjør det ulønnsomt å flytte arbeidsplasser til utlandet. * Offentlig-privat samarbeid om energi-infrastruktur. * Grunnlovstillegg som begrenser antall perioder kongressmedlemmer kan sitte. * Ansettelsesstopp for føderalt ansatte, unntatt militære, offentlig sikkerhet og helse. * Fem års karantene for ansatte i Det hvite hus og kongressmedlemmer som vil jobbe som lobbyister. * Livstidsforbud for tidligere ansatte i Det hvite hus mot lobbying for fremmede makter. * Forby at utenlandske lobbyister samler inn penger til amerikansk valgkamp. * Nye etiske retningslinjer for føderale myndigheter. Kilde: Donald Trumps Gettysburg-tale/NTB

Kalkulering av bistand

Mexico ønsker også en avklaring på om president Trump vurderer seriøst å holde tilbake amerikansk bistand og hjelp hvis landet ikke vil samarbeide om muren eller varslet immigrasjonspolitikk.

LES OGSÅ: Mexico frykter kaotiske flyktningleirer langs grensa til USA

Trump har beordret alle departementer om å melde inn hvor mye Mexico får fra USA. En samlet rapport skal være klar innen uka er omme, skriver New York Times.

Det er uklart hvorfor Trump-administrasjonen har bedt om en gjennomgang av hjelp til Mexico.

Eksperter USA Today har snakket med mener det vil slå tilbake på USA dersom hjelpeprogrammer i Mexico justeres. Avisa skriver at størsteparten av midlene går til justisprosjekter og kamp mot narkotikakartellene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Uklare signaler om USAs linje

Tillerson ble tatt i ed som Trumps utenriksminister 1. februar. Tillersons kone i midten. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Møtene i Mexico vil også gi en indikasjon på hvem som styrer USAs utenrikspolitikk og agenda. Politico skriver at Tillerson ikke ble rådført før Trump kunngjorde kursendring i Midtøsten eller da Trump formelt advarte Iran.

Utenriksminister Tillerson var ikke til stede da Trump tok imot lederne fra Israel og Canada. Han fikk også nei til sitt valg av viseutenriksminister.

Det har flere ganger kommet motstridende meldinger og uklare signaler om hvilken politikk Washington vil føre, påpeker amerikanske medier som CNN og The New Yorker.

Samtidig har utenriksminister Tillerson så vidt rukket å bli varm i trøya. Vanligvis kommer en dom på jobben som utføres først etter 100 dager.