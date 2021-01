Opptøyer mot koronatiltak flere steder i Europa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rundt 1000 personer var til stede på en demonstrasjon mot koronarestriksjoner i sentrum av den danske hovedstaden lørdag ved 18-tiden.

Etter en fredelig start på demonstrasjonen, oppsto det utover kvelden bråk etter at det ble kastet gjenstander mot politiet. Fem personer ble anholdt, skriver Danmarks Radio.

Demonstrasjonen ble arrangert av gruppen Men in Black, som også tidligere har arrangert protester som har endt med sammenstøt.

– Jeg tror ikke at de svartkledde voldsfascistene er så opptatt av covid-19-restriksjoner og vaksine, men av vold og brannstiftelse, skriver politiker Naser Khader fra De Konservative.

Tente på dukke av statsministeren

I København satte demonstranter fyr på en dukke av statsminister Mette Frederiksen med teksten «Hun må og skal avlives". Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Under demonstrasjonen ble en dukke av statsminister Mette Frederiksen heist opp og tent fyr på.

På dukken var det festet en lapp med teksten «Hun må og skal avlives».

Søndag pågrep dansk politi tre personer for trusler mot statsministeren etter dukkebrenningen, skriver Danmarks Radio. De tre blir fremstilt for varetektsfengsling.

– Det er fullstendig uakseptabelt å fremføre så alvorlige trusler i et demokrati, og derfor er jeg fornøyd med at den omfattende etterforskningen allerede har ført til pågripelser i saken, sier politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes i en pressemelding.

Demonstranter på Museumplein i Amsterdam ble sprayet med vannkanoner søndag. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Gatekamper i nederlandske byer

I Amsterdam og Eindhoven støtte politiet og demonstranter sammen i gatekamper søndag.

Politiet i Amsterdam brukte vannkanoner mot en gruppe demonstranter utenfor Van Gogh-museet.

Det var andre søndag på rad det har vært demonstrasjoner mot koronarestriksjoner i Amsterdam.

Også i Eindhoven brukte politiet vannkanoner mot demonstranter som inkluderte medlemmer av den innvandringsfiendtlige Pegida-grupperingen.

Rundt 30 personer er arrestert i Eindhoven.

Et koronatestsenter sto i full fyr i Urk lørdag kveld. Foto: AP

Tente på testsenter

Uroen søndag fulgte etter at det lørdag kveld var innført portforbud i Nederland mellom klokken 21.00 og 04.30.

I fiskerlandsbyen Urk brøt en gruppe ungdommer seg inn i et senter for koronatesting og satte fyr på det.

– Dette er ikke bare uakseptabelt, men et slag i ansiktet for de lokale helsemyndighetene som gjør alt de kan ved testsenteret for å hjelpe folk fra Urk, sier lokale myndigheter.

Israelsk politi i Bnei Brak marsjerer forbi brennende søppel under en demonstrasjon søndag. Foto: Oded Balilty / AP

Sammenstøt i Jerusalem

Også i Israel var det sammenstøt søndag. I Jerusalem støtte ultraortodokse demonstranter sammen med politiet i Jerusalem og Ashdod.

Sammenstøtene kom etter at politiet prøvde å stenge religiøse skoler som var åpnet i strid med koronarestriksjoner, skriver AP.

Fem polititjenestemenn ble skadet og minst fire personer er pågrepet.

I Jerusalem brukte politiet tåregass og sprutet illeluktende vann på demonstranter som svarte med å rope «Kom dere bort, nazister» til politiet.