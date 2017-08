Opptøyer i Kenya etter beskyldninger om valgjuks

Demonstrantene er tilhengere av opposisjonslederen Raila Odinga, som har beskyldt kenyanske myndigheter for valgfusk.

Så langt viser valgresultatet en klar seier til den sittende presidenten Uhuru Kenyatta.

Politiet bekrefter at en person ble drept da politiet skjøt mot demonstranter i nærheten av byen Kiisi.

I havnebyen Kisumu ved Victoriasjøen var det også sammenstøt mellom politi og demonstranter. Et hundretalls demonstranter ble møtt med tåregass av politiet.

Der tok unge menn til gatene rett etter at opposisjonslederen Raila Odinga holdt en pressekonferanse der han hevdet av valget er hacket.

Det har vært lignende opptøyer flere andre steder i Kenya også.

SKUFFELSE: Også i Mathare, en forstad til Nairobi, var mange skuffet. Også her ble det satt opp barrikader og brent bildekk. Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

En død manns passord

HEVDER HAN ER VINNEREN: Raila Odinga kom med alvorlige beskyldninger om valjuks. Han mener det elektroniske valgsystemet er hacket, og at han er den virkelige vinneren. Foto: Jerome Delay / AP

Kenya har fått et nytt elektronisk valgsystem som skal hindre juks. Raila Odinga hevder at noen har brutt seg inn i dette systemet og manipulert resultatet.

Hackerne skal ifølge Odinga ha brukt passordet til valgsjefen som ble funnet torturert og drept i forrige uke.

Han viser til at valgsjefen var «superbruker» og hadde mulighet til å manipulere resultatene. Han ville ikke si hvor han har disse oppysningene fra.

– Dette valget er et bedrageri og en tragedie for Kenya, sa Odinga samtidig som han oppfordret sine tilhengere til å holde seg i ro inntil videre.

Valgkommisjonens formann, Wafula Chebukati, sier at valget var fritt og rettferdig, men at de nå skal undersøke påstandene om hacking.

En representant for det regjerende partiet Jubilee sier at opposisjonen ikke har grunnlag for sine anklager om valgfusk.

ELEKTRONISK OG PAPIR: Funskjonærer teller opp stemmer i Kisumu, der Raila Odinga har bred støtte. Valget ble i år arrangert både på papir og elektronisk, og det er den elektroniske delen av valget som Odinga mener er hacket. Foto: FREDRIK LERNERYD / AFP

Holder fortsatt pusten

Det er fjerde gang at Odinga stiller til valg, og ifølge den elektroniske opptellingen ligger han an til et klart tap.

Kenyatta hadde 55 prosent av stemmene, Odinga 44 prosent da stemmene ved over 80 prosent av valglokalene var telt opp.

Men Odinga hevder at opposisjonens egen opptelling viser at han er den egentlige vinneren.

Han etterlyser nå dokumenter fra hver valgkrets med oversikt over resultatene lokalt. Opposisjonen vil kontrollere disse tallene mot tallene i det elektroniske systemet.

Spenningen i det politiske dramet øker. Kenya holder fortsatt pusten.