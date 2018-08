Opptøyer i Iran før nye USA-sanksjoner

Det er det iranske nyhetsbyrået Fars som melder om angrepet på skolen. Den ligger i byen Ishtehad i provinsen Karaj, fem mil nordvest for hovedstaden Teheran.

Avisen siterer skolens leder Hojatoleslam Hindiani, som forteller at en menneskemengde angrep bygningen og brente noe av innboet.

– Det var rundt 500 mennesker, og de ropte slagord mot myndighetene. Men opptøyene ble slått ned av opprørspolitiet, og noen av deltakerne ble fengslet, sier han.

Uro i flere byer

Ifølge nyhetsbyrået Fars har det vært opptøyer i fem eller seks iranske byer de siste dagene, blant dem Isfahan, Shiraz og hovedstaden Teheran.

Denne videoen fra Radio Farda viser amatøropptak fra flere av demonstrasjonene. Radio Farda er støttet av USAs regjering:

I utgangspunktet har det vært protester mot prisøkning på matvarer, arbeidsledighet og vannmangel.

«Men deretter er disse fredelige protestene blitt tatt over av folk med politiske slagord som: Død over diktatoren», skriver Fars, som hevder at disse demonstrantene er styrt fra USA, Israel og Saudi-Arabia.

USA-sanksjoner

President Donald Trump har kalt atomavtalen med Iran «latterlig», og krever nye forhandlinger. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Førstkommende tirsdag vil USA ventelig innføre nye økonomiske straffetiltak mot Iran, etter at president Donald Trump i mai kunngjorde at han trekker landet ut av den såkalte Iran-avtalen.

Avtalen skal gi internasjonal kontroll med Irans atomprogram, men Trump har karakterisert den som «latterlig», og gjorde tidligere i sommer det klart at han ikke lenger vil ta hensyn til avtalens bestemmelser om å oppheve oljeboikotten og andre sanksjoner mot Iran.

Fra tirsdag vil USA iverksette tiltak som rammer Irans bilindustri, og dets internasjonale handel med gull og andre metaller. Senere i år er det ventet tiltak rettet mot den iranske oljeeksporten.

Iran allerede rammet

Og USAs beslutning om å trekke seg fra avtalen har allerede rammet Irans økonomi kraftig.

Den iranske økonomien er kraftig rammet etter at USA besluttet å trekke seg fra Iran-avtalen. Foto: ATTA KENARE / AFP

Verdien på den iranske valutaen, Rial, er blitt mer enn halvert siden mai og folk har strømmet til bankene for å ta ut sine sparepenger. Det har også vært kraftig prisøkning på en rekke matvarer.

De økonomiske utsiktene har også fått internasjonale giganter som tyske Siemens og franske Total og Peugeot til å beslutte at de vil trekke seg ut av Iran.