Opptøyene i Frankrike fortsetter – rådhus i brann

Over 1 million mennesker deltok i torsdagens landsomfattende protester mot pensjonsreformen, som Frankrikes regjering presset gjennom i forrige uke.

Bare i Paris marsjerte 119.000 mennesker i gatene, ifølge oversikten til innenriksdepartementet.

123 politifolk er skadet i løpet av torsdagen. 80 personer er arrestert.

Demonstranter blokkerte togstasjoner, veier og deler av Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris. Også i Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes og flere andre franske byer var det store demonstrasjoner mot den upopulære reformen.

Økt voldsbruk

Både i Paris og i andre byer brukte opprørspoliti tåregass for å spre demonstranter, og flere personer er pågrepet.

I Paris knuste mindre grupper med anarkister butikkvinduer, ødela gatemøbler og plyndret en McDonalds-restaurant.

Politiet svarte med tåregass og vannkanoner.

PARIS: Demonstranter sparker tåregass tilbake mot politiet. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Streikeaksjonene og protestene de siste ukene har stort sett gått fredelig for seg. Men de siste dagene har voldsbruken økt under spontane demonstrasjoner. Arrangørene av protestene ber folk om å avstå fra voldsbruk.

– Vi vil ha ikkevoldelige aksjoner som respekterer eiendom og folk, sier Lauren Berger i fagorganisasjonen CFDT i et forsøk på å roe situasjonen.

– Må tre i kraft i løpet av året

Det totale antall demonstranter i hele landet var 1,089 millioner. Det er over dobbelt så mange som deltok i protestene den 15. mars, som var den forrige dagen da fagbevegelsen oppfordret til demonstrasjoner og generalstreik.

MANGE SKADET: En skadd politimann hjelpes vekk fra en demonstrasjon i Paris. Foto: Christophe Ena / AP

Rekorden ble imidlertid ikke slått. Den ble satt 7. mars da 1,28 millioner mennesker demonstrerte.

Onsdag sa president Emmanuel Macron at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme. Den innebærer blant annet at pensjonsalderen heves til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon, noe som betyr at mange må jobbe langt lenger enn til fylte 64 år.