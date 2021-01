Opptellingen i gang i Georgia – Jevnt mellom partiene

I USA er opptellingen i full gang, etter senatsvalget i Georgia. Valglokalene i de 159 fylkene i delstaten ble stengt klokken 0100 norsk tid, natt til onsdag.

Kampen står mellom den republikanske senatoren David Perdue og den demokratiske utfordreren Jon Ossoff, og mellom den republikanske senatoren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock.

Republikanerne i tet

Etter at rundt 85 prosent av stemmene er talt opp viser en oversikt i New York Times at republikanerne ligger et hakk foran demokratene under nattens opptelling. Det er likevel demokratene som ligger best an til å vinne, fordi det er flest republikanske områder som har talt opp og rapportert inn stemmer.

Ifølge The Washington Post har den republikanske senatoren Kelly Loeffler 50,9 prosent, mens demokraten Raphael Warnock har 49,1 prosent.

Republikaneren David Perdue har så langt 51,1 prosent og Jon Ossoff 48,9 prosent.

Forhåndstemmer

Over 3 millioner stemmer var avlagt som forhånds- og poststemmer før valget. Disse telles også i natt.

Både Joe Biden og Donald Trump holdt tale i Georgia i går. Biden ba velgere i Georgia om støtte for å sikre demokratisk flertall i Senatet. Donald Trump kjemper for å beholde dagens flertall i Senatet.

Avtroppende president Donald Trump nekter å godta valgnederlaget, og peker blant annet på valgfusk i Georgia som en av grunnene. Han har ikke lagt fram beviser på dette, og valgansvarlig i delstaten, republikaneren Brad Raffensperger, sier valgresultatet er riktig.

Trump pressa Georgias valansvarlege til å «finne» stemmer