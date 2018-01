Opprydningen i gang etter uværet i Europa

I Tyskland mistet til sammen åtte personer livet i uværet, mens to personer omkom i Nederland. Også Belgia og Italia meldte om et dødsfall i hvert land grunnet stormen.



Ifølge Meteorologisk institutt i Norge er det verste nå over.

Nå er det bare frisk bris igjen, forklarer statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe. Foto: Hallvard Sandberg / NrK

– Nå er det bare frisk bris igjen, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe og legger til:

– I går formiddag lå et intens lavtrykk rett ved Nederland og det kom ganske kraftig vind rett sør for lavtrykket. Det blåste rett inn mot Nederland torsdag formiddag. Da var det storm styrke mange steder med vindkast på opptil 30–35 m/s.

Fly, tog- og ferjeavganger innstilt

Mange fly, tog- og ferjeavganger ble innstilt flere steder i Europa på grunn av det kraftige uværet.

I Nederland valgte det nasjonale jernbaneselskapet NS å stanse nær all togtrafikk etter at trær hadde falt over flere spor. Også på veiene ble det meldt om trafikkaos, nedblåste trær og over 20 store lastebiler veltet på grunn av vinden.

Slik så det ut på motorveien A 71 nær Erfurt i går etter at stormen feide over deler av Tyskland. Foto: Jens Meyer / AP

I Tyskland førte også uværet, som tyskerne døpte Friederike, til at togtrafikken ble innstilt. Togselskapet Deutsche Bahn opplyste fredag morgen at de første togene er i gang igjen.

– Men det vil ta tid før alle tog er i rute, understreket en talsmann til nyhetsbyrået DPA.

Et tre henger over togsporet i Düsseldorf i Tyskland etter det kraftige uværet. Foto: David Young / AP

– Slike stormer oppstår på grunn av temperatur-kontraster. Dersom kontrastene mellom høy og lav temperatur er store, kan lavtrykket utvikle seg raskere og kraftigere. Et lavtrykk som dette har en livssyklus og rammet disse områdene da det var på sitt kraftigste, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

En kvinne på joggetur i Berlin torsdag før den verste vinden inntraff. Foto: DAVID GANNON / AFP

Ble truffet av trær

Politiet i Nederland forklarte torsdag at to menn, begge 62 år gamle, døde etter å ha blitt truffet av fallende trær eller greiner. Ulykkene skjedde i byene Enschede og Olst.

I Belgia døde en kvinne da bilen hennes ble truffet av et tre mens hun kjørte gjennom en skog, og sør i Italia omkom en mann da han blåste ned fra et hustak i byen Crotone.

Vindkast på opptil 39 sekundmeter ble registrert ved den nederlandske kysten. Det er godt over grensen til orkan. I Italia ble det registrert ekstremt kraftig vind på opptil 55 meter per sekund.