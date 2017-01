Opprøret i Elfenbenskysten sprer seg

– Forsvarsdepartementet er nå i hendene på kjeltringene, sier en diplomatisk kilde til Reuters.

Soldatene skal også ha satt opp provisoriske barrikader rundt militærets hovedkvarter.

President Alassane Ouattara var på reise i Ghana for å overvære innsettelsen av deres nye president da opprøret startet fredag, men kom tilbake til hovedstaden på ettermiddagen der han innkalle til et ekstraordinært regjeringsmøte.

Opprøret startet med at tidligere soldater tok kontroll over landets nest største by, Bouaké. I tillegg skal flere militæranlegg i landet ha blitt angrepet. Innbyggere har meldt om skyting i Man, Toulepeu, Bondoukou og nå sist hovedstaden Abidjan. En av soldatene fortalte AFP at det dreide seg om et pengekrav fra deres side.

Bouaké var hovedsetet for opprøret som startet borgerkrigen i 2002. Opprørerne som forsøkte å fjerne daværende president Laurent Gbagbo sluttet seg senere til regjeringshæren, men gikk ut i streik i 2014 etter krav om forfremmelser og mer lønn. Da var det Alassane Ouattara som hadde tatt over styringen av landet.

Forsvarsministeren er for øyeblikket i Bouaké, der planen er å forsøke å forhandle seg fram til en løsning på opprøret som nå er inne i sin andre dag.

– Jeg kom, som lovet, for å møte våre brødre. Jeg er her for å berolige dem, slik presidenten har bedt meg om å gjøre, sa han før han møtte opprørerne.

Elfenbenskysten har etter borgerkrigen som raste i landet fra 2002 til 2011 kommet seg på fote igjen økonomisk, og blir sett på som ledende på det afrikanske kontinentet når det gjelder økonomisk vekst.

Likevel har årene med konflikt og en hær satt sammen av tidligere stridende grupper ført til et militære preget av intern konflikt og splittelse.

saken oppdateres