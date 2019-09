Opprørere i Jemen til NRK: – Vi står bak angrepet på Saudi-Arabia

En av lederne for opprørsbevegelsen Houthiene i Jemen sier til NRK at de på eget initiativ angrep to oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia med droner på lørdag. Han sier videre at det kan komme nye angrep i nær framtid.

En av lederne for Houthi-bevegelsen, Mohammed Al Bhakiti, sier til NRK at de er i stand til å iverksette flere angrep mot Saudi-Arabia. Foto: privat

– En hel verden må vite at det jemenittiske blod ikke er billig.

Det sier Mohammed Al Bhakiti, medlem av politisk komité i Houthi-bevegelsen, til NRK på telefon fra Sanaa i Jemen.

– Disse angrepene vil fortsette og vil utvides, inntil landene som angriper Jemen gir seg, sier han.

Tilbakeviser USAs påstand

Myndighetene i USA hevder at landet har klare indikasjoner på at Iran er arkitekten bak angrepene.

Det tilbakeviser Al Bhakiti.

– Jeg kan bekrefte at dronene som ble brukt i angrepet mot Saudi-Arabia ble sendt fra Jemen.

USAs president Donald Trump sier de tror de vet hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon. Du trenger javascript for å se video. USAs president Donald Trump sier de tror de vet hvem som står bak angrepet mot Saudi-Arabias oljeproduksjon.

– Men har Houthi-opprørerne den teknologien som trengs for å angripe mål i Saudi-Arabia?

– Ja, vi har infrastruktur til å lage raketter og droner. Alt handler om vilje. Hvis man har vilje, er man i stand til å gjøre det man vil. Dette er en utvikling som har pågått i fem år, svarer Al Bhakiti.

– Kommer dere til å angripe flere mål og er dere ikke dere redde for konsekvensene etter angrepene?

– USA og Storbritannia er med i krigen i Jemen. Krigen mot Jemen ble ikke erklært fra Riyadh eller Abu Dhabi, men fra Washington DC. Vi frykter ingenting. Vi er klare, og vi har en liste med angrepsmål, svarer Houthi-lederen.

Varsler nye angrep

Al-Bakhiti fortsetter på telefon fra Sanaa i Jemen:

– Hvis de ønsker å eskalere konflikten, så kommer Saudi-Arabia, USA og England til å bli de store taperne. Vi kommer helt sikkert til å overraske med nye angrep i fremtiden, sier Al Bhakiti.

– Droneangrepene ble gjort i selvforsvar mot saudiarabernes og amerikanernes aggresjon mot Jemen, legger han til.

Også Houthi-opprørernes talsperson, Yahya Sarea, sier at det er de, ikke Iran, som står bak angrepene.

– Vi forsikrer at vår lange arm kan nå hvor som helst og slå til når som helst, sier Sarea ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Advarer utlendinger

– Vi advarer selskaper og utlendinger mot å oppholde seg nær oljeinstallasjonene vi har angrepet fordi de fortsatt er innen rekkevidde og kan bli angrepet igjen, sier Yahya Sarea.

Amerikanerne mener at angrepene har skjedd fra motsatt kant, ikke fra Jemen.

Det var lørdag 14. september at to store oljeinstallasjoner ble angrepet i Saudi-Arabia. Bildet viser ett av dem, raffineriet Abqaiq, kort tid etter angrepet. Foto: AP

– Det er ingen tvil om at Iran er ansvarlig for angrepene. Det er ingen andre kandidater, sier en kilde i den amerikanske administrasjonen til nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Donald Trump sier de tror de vet hvem som står bak angrepet og at de er klare til å svare, skriver The Guardian.

BBC skriver at amerikanerne kan vise til satellittbilder og etterretning som USA mener underbygger påstandene om at det er Iran som står bak.at

– Vi har grunn til å tro vi vet hvem den skyldige er, vi er «locked and loaded» i påvente av en bekreftelse, men vi venter på å høre fra kongedømmet om hvem de tror sto bak angrepet, og hvordan vi skal gå fram videre, skriver Trump på Twitter.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har allerede sagt at Iran står bak angrepene mot Saudi-Arabias oljeinstallasjoner, til tross for at Houthi-opprørerne i Jemen har sagt at det er de som står bak droneangrepene.

Iran har avvist Pompeos anklager.

Økt oljepris

Etter angrepet på de to saudiarabiske oljeinstallasjonene natt til lørdag har prisen på olje steget med 12 prosent de siste dagene. Et fat nordsjøolje kostet natt til mandag i overkant av 67 dollar, opp 12 prosent fra fredag.

Donald Trump har uttalt at han åpner for å bruke olje fra de amerikanske oljereservene for å møte etterspørselen.

Droneangrepene slo ut en daglig produksjon på 5,7 millioner fat olje. Saudi-Arabias statlige oljeselskap Aramco har som mål å få en tredel av den tapte oljeproduksjonen opp igjen i løpet av dagen mandag.