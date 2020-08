Mennene er beskyldt for å ha gjengvoldtatt en ung kvinne på et luksushotell i Kairo i 2014, skriver BBC.

Årsaken til at saken nå har blitt løftet frem i lyset, er ifølge BBC at den ble anmeldt av Instagram-kontoen «Assault Police», en konto som forsøker å kaste lys på seksuell trakassering i Egypt.

Etter arrestasjonen av mennene la aktivistene bak kontoen ut et bilde med teksten «gode nyheter for første gang på en stund! Takk gud og takk til dere».

Hundrevis av egyptiske kvinner har den siste tiden stått frem for å dele sine opplevelser med seksuelle overgrep og trakassering.

Nesten to av tre har trakassert kvinner

Ifølge Washington Post har kampanjen på sosiale medier også ført til at regjeringen i Egypt har endret lovgivning for å la ofre for seksuell trakassering og overgrep ha skjult identitet.

Og Al-Azhar, en av de mest betydningsfulle religiøse institusjonene i sunniislam, har gått ut og sagt at ofre for seksuell vold aldri skal få skylden, uansett hva hun eller han hadde på seg, skriver The National.

Seksuell trakassering har lenge vært et omfattende problem i Egypt. En studie fra 2017 gjort av UN Women og Promundo fant at nesten to tredjedeler av egyptiske menn sa de hadde trakassert kvinner og jenter på gata.

En annen FN-studie fra 2013 viste at 99,3 prosent av egyptiske kvinner har blitt seksuelt trakassert.

Startet med beskyldninger mot mannlig student

– I det egyptiske samfunnet er det svært stigmatisert å overleve seksuelle overgrep. De presses til stillhet og til å holde det som skjedde for dem selv, noe som fører til ytterligere traumer, sier Amr Magdi, en Egypt-forsker for Human Rights Watch, til Washington Post.

Ifølge Financial Times, startet det hele tidligere i sommer. 1. juli ble en rekke beskyldninger mot en 22 år gammel student ble delt på sosiale medier.

Mannen ble arrestert tidligere denne måneden, etter at over 100 kvinner beskyldte han for å manipulere og true dem til å sende han nakenbilder, eller til samleie. Faren til studenten sier han benekter å ha gjort noe kriminelt, ifølge avisen.

FENGSELSSTRAFF: Mawada al-Adham hadde over 3 millioner følgere på TikTok da hun ble arrestert og senere dømt til to års fengsel for å publisere innhold som angivelig brøt egyptiske familieverdier. Foto: Khaled Desouki / AFP

Kvinner arrestert for dårlig moral

En menneskerettsaktivist har også fått beskyldninger rettet mot seg, ifølge Washington Post. Han innrømte seksuell trakassering i et Facebook-innlegg, og ba om unnskyldning til de han har berørt.

Samtidig har flere kvinner det siste året blitt arrestert for «umoral og løssluppenhet», skriver avisen.

Egypt Independent skrev i juli at den egyptiske TikTok-stjernen Hader al-Hady ble arrestert for uanstendig innhold på sosiale medier.

I løpet av sommeren har fem kvinner blitt dømt til to års fengsel for å angivelig bryte egyptiske familieverdier, ifølge BBC. De såkalte «TikTok-jentene» må også betale en bot på omtrent 20.000 dollar, nesten 180.000 kroner med dagens kurs.

Kvinnene har anket sakene sine, og den neste høringen skal finne sted 14. september.