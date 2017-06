Opprør i London – seks politifolk skadet

Det var utenfor politistasjonen i bydelen Forest Gate i London det skjedde søndag kveld. På det tidspunktet hadde den 25 år gamle Edir Frederico Da Costa vært død i fire dager.

Demonstrantene hadde med seg plakater fra «Black Lives Matter».

Demonstrantene antente en rekke branner og kastet gjenstander mot politiet. Foto: SoMe / Ap

Politiet sto oppmarsjert i to rekker. De hadde hjelmer og skjold. Fire av demonstrantene ble arrestert, men i forkant hadde de kastet murstein og annet mot politiet.

Demonstrantene startet også en rekke branner

Fire av de uniformerte ble sendt til sykehus, to andre ble behandlet på stedet.

Sent på kvelden roet det seg ned.

Krevde rettferdighet

Demonstrantene ropte «vi vil ha rettferdighet for Edson» og «hvor mange flere?».

De mener Edir Frederico Da Costa ble drept av politiet. At han fikk så store skader under arrestasjonen 15. juni at han døde seks dager senere.

Hvorfor 25-åringen døde, er ikke avklart. Det har svirret mange rykter om alvorlige skader.

Ryktene har vært så konkrete at den uavhengige kommisjonen som undersøker påståtte politiovergrep, IPCC, har sendt ut en melding om fakta i saken.

Der står det blant annet at nakken til Da Costa ikke var brukket, at kravebenet ikke var ødelagt og at det ikke var funnet spor etter noen form for alvorlig vold.

Det IPCC mener kan ha skjedd, er at politiet brukte makt under arrestasjonen og at Da Costa fikk pepperspray på seg.

Kommisjonen advarer om å spre de falske ryktene videre.

– Slike rykter kan få alvorlige konsekvenser, skrev kommisjonen for tre dager siden.

Bildet av Edir Fredrico Da Costa blir nå spredd av Go Fund Me kampanjen JusticeForEdson. De som står bak kampanjen ønsker å samle inn penger til begravelsen og til sønnen til den avdøde 25-åringen. Foto: Privat / JusticeForEdson

– Svelget narkotika

Den avdøde mannen ble stoppet av politiet da han satt i en bil sammen med to andre personer i bydelen Newham.

The Guardian skriver at han skal ha følt seg dårlig, og at han ifølge politiet skal ha svelget et stort kvantum narkotika.

Hva slags narkotika Da Costa skal ha svelget, opplyser ikke politiet.

Kusinen til Da Costa, Natalia Leles, sier til The Guardian at han bare svelget en liten pose med narkotika som legene uansett greide å fjerne.

– Det kan ikke forklare hvorfor han frådet rundt munnen, sier Leles til avisen.