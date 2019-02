Oppretta falskt universitet for å avsløre illegale innvandrarar

Det var i 2015 at immigrasjonsstyresmaktene skapte det falske University of Farmington. Ifølgje «universitetet» si offisielle side på internett var det ein seriøs utdanningsinstitusjon med adresse i delstaten Michigan.

Målet var å fange opp utanlandske borgarar som hadde studentvisum til USA, og som ikkje hadde returnert til heimlandet etter at visumet var gått ut.

– Visste det var falskt

Dei 129 indiske ungdomane søkte og kom inn på universitetet, og dei vart arresterte sist onsdag. Statsadvokaten som leier etterforskinga av saka seier at det ikkje er tvil om at ungdomane visste at det var snakk om eit falsk universitet.

Styresmaktene meiner studentane visste at det ikkje var snakk om vanleg undervisning, at det ikkje var mogleg å ta eksamen der, og at dei søkte berre for å få visum.

Dette har fått India til å reagere. I går leverte landet ein formell protest til den amerikanske ambassaden i New Delhi, der indiske styresmakter uttrykkjer stor uro for statsborgarane som er arresterte i USA.

India meiner det er sannsynleg at dei indiske statsborgarane søkte seg til Farmington i god tru, og landet har bede om garantiar om at dei blir skikkeleg behandla. India krev også å kunne gi konsulær bistand til dei 129, melder BBC .

Internettsidene til University of Farmington var profesjonelt laga med mange bilete av studentar i ulike undervisingssituasjon. Ein kalender viste ei oversikt over planlagde arrangement og andre spesielle hendingar på universitetet.

Profesjonelle modellar

Det har kome fram at dei hemmelege agentane som laga internettsidene har brukte profesjonelle modellar då de tok bileta som skulle vise studentar i ulike situasjonar på universitetsområdet.

Internettsidene til University of Farmington er no tekne ned.

Dette er ikkje første gong amerikanske immigrasjonsstyresmakter tek slike metodar i bruk. I 2016, medan Barack Obama enno var president, etablerte dei det like falske universitetet University of Northern New Jersey.

Då vart 21 håpefulle studentar, dei fleste frå India og Kina, vart arresterte.

Fleire hundre utlendingar utan gyldig visum vart arresterte i fjor etter aksjonar mot bedrifter styresmaktene mistenkte brukte arbeidskraft utan papira i orden.

Det var Detroit Free Press som først omtalte denne saka.