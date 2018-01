Med ubåter ble forskerne fra Greenpeace senket ned til havbunnen for å dokumentere økosystemet på sjøbunnen i Weddellhavet, øst for Antarktis-halvøya. Ifølge Greenpeace er det første gang mennesker har fått sett hva som skjuler seg der.

Det forskerne fant, vitnet om et spennende liv.

– Jeg viste ikke hva vi hadde i vente, men det vi så var et biologisk mangfold. Det var blant annet fullt av svamper, koraller, og mange ulike typer sjøstjerner. Vi så en veldig spesiell isfisk, og det som var utrolig var hvordan hele sjøbunnen var dekket med liv. Det hadde vi virkelig ikke ventet oss, sier biolog og ubåt pilot i Greenpeace John Hocevar.

Dr. Sussanne Lokhart og John Hocevar var to av forskerne som ble sendt ned til havbunnen i en miniubåt i Antarktis. Foto: Christian Åslund / © Christian Åslund / Greenpeace

Verdens største marine-verneområde

Greenpeace frykter at dette spesielle og urørte økosystemet på sjøbunnen kan forsvinne, og ønsker nå og opprette verdens største marine-verneområde.

– Økosystemet vi har oppdaget kan være svært sårbart og vil trenge beskyttelse. Jeg vil sende resultatet av mine funn til kommisjonen for Antarktis, og håper de vil støtte forslaget om verdens største marine-verneområde, sier antarktisbiolog Dr. Susanne Lockhart.

Aldri sett så mange arter

Lockhart, fra California Academy of Sience var med i ubåten ned til sjøbunnen. På Greenpeace sin egen hjemmeside skriver hun at selv som forsker har hun aldri tidligere sett så mange arter av kaldvannskoraler og svamper i sitt naturlige miljø før nå.

– Vi er veldig begeistret og spesielt over et av områdene vi har oppdaget. Sjøbunnen er dekket hundre prosent med ulike organismer, med en fantastisk struktur som gjør at andre organismer kan komme inn og overleve der, sier Lokhart.

De unike bildene fra sjøbunnen blir nå analysert og dokumentert, før det vil bli sendt videre til kommisjonen for Antarktis som overvåker disse områdene.

Bildene fra havbunnen i Antarktis viste seg å være et rikt mangfold av ulike arter. Foto: © Greenpeace

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise hadde med seg et team av vitenskapsfolk og en undervannsbåt for å kartlegge det marine miljøet i Weddellhavet i Antarktis. Et av havområdene i verdens med rikest plante- og dyreliv, ifølge Greenpeace.

Greenpeace jobber nå for at havbunnen i Antarktis nå blir vernet etter sine funn. Foto: © Greenpeace

