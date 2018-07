OPCW: – Det er funnet spor av kjemisk våpen i Douma i Syria

Det er nyhetsbyrået Reuters som først meldte om resultatene i OPCW-rapporten fredag kveld norsk tid.

OPCW bekrefter at det er funnet ulike blandinger av klorgass i Douma i Syria etter det påståtte kjemiske angrepet der 7. april. Generalsekretær i OPCW, Ahmet Uzumcu. Foto: Peter Dejong / AP

Over 40 barn og voksne døde i angrepet i Douma i Øst-Ghouta 7. april. Angrepet førte til sterke reaksjoner mot regimet i Syria og landets militære allierte Russland.

USAs president Donald Trump kalte angrepet for «sykt» og vestlige land krevde umiddelbart et krisemøte i FNs sikkerhetsråd

Det antatte kjemiske angrepet førte til luftangrep mot syriske militærbaser fra USA, Storbritannia og Frankrike.

USA mener det er klare bevis for at det er det syriske regimet som står bak det kjemiske angrepet.

Krisemøte i FNs sikkerhetsråd 9. april, to dager etter det angivelige angrepet med kjemiske våpen i Douma i Syria. Foto: Don Emmert / AFP

Russland har tilbakevist alle anklager om at landet direkte eller indirekte har vært involvert i angrepet i Douma.

WHO: 500 har symptomer på kjemisk angrep

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste 11 april at 500 mennesker i Douma hadde symptomer på at de har vært utsatt for et kjemisk angrep. Informasjonen fra WHO ble tilbakevist fra den syriske regjeringen.

USA og andre vestlige land viste til etterretningskilder og lokale humanitære organisasjoner om at både barn og voksne var døde som følge av et kjemisk angrep.

Barn som blir undersøkt på et provisorisk sykehus i Douma dagen etter et angivelig kjemisk angrep i byen. Ifølge WHO hadde 500 mennesker symptomer på kjemisk våpen. Over 40 barn og voksne døde. Foto: Social Media / Reuters

Bilder viste et skum rundt munnen på ofrene, noe som indikerer bruk av kjemisk våpen.

Det kom også påstander om bruk av nervegift.

– Det er ikke funnet bevis på bruk av nervegass, ifølge OPCW-rapporten.

Sensitivt oppdrag

Eksperter på kjemiske våpen dro inn i Douma for å prøve å avdekke sannheten om hva som drepte over 40 barn og voksne i byen 7. april.

– Et farlig, men viktig oppdrag, sa Norges representant i OPCW, Martin Sørby.

Lederen for inspektørene fra OPCW i Douma, Ahmet Uzumcu, fortalte at oppdraget var svært sensitivt. Til Finacial Times fortalte han at de også ville åpne graver.

– Selv om våre eksperter tidligere har vært med på noen obduksjoner, er dette første gang vi åpner graver, sa han.

Forstad til Damaskus

Douma er en forstad til hovedstaden Damaskus. Før borgerkrigen brøt ut hadde byen over 110.000 innbyggere.

Nå har titusener flyktet og brorparten av husene er skadet eller helt ødelagt av krigshandlinger.