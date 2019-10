Ønsker Twitters nye retningslinjer velkommen

Tirsdag 3. november 2020 går amerikanerne igjen til urnene for å ta stilling til hvem som skal lede USA videre.

I takt med den teknologiske utviklingen har stadig flere politikere verden rundt begynt å kommunisere direkte og ufiltrert med velgere gjennom sosiale medier de siste årene.

Valgflesk er et velkjent fenomen, men frykten for at politikere unngår en ærlig samtale med kritiske motspørsmål ved bruk av sosiale medier, og bevisst driver med villedende annonsering, har økt i forkant av valget i 2020.

Twitter-sjef Jack Dorsey opplyste onsdag at de nå vil forby all reklame om politiske kandidater, valg og betente politiske spørsmål som abort og innvandring, som et svar på den økende bekymringen for at politikere vil bruke sosiale medier for å lure velgerne i forkant av valget i 2020.

Twitter går med det i motsatt retning av Facebook, som har forsvart sine kontroversielle retningslinjer for annonsering.

Trumps valgkampsjef reagerer kraftig

Avgjørelsen vekker ulike reaksjoner i de ulike politiske leirene.

Donald Trumps valgkampsjef Brad Parscale var raskt ute og kalte det en dum beslutning.

Det skriver han i en pressemelding fra Trumps valgkampapparat.

Parscale sier at Twitter har snudd ryggen til hundrevis av millioner dollar i potensielle inntekter, noe han mener går ut over aksjonærene.

– Vil Twitter også stoppe annonsører fra partiske liberale medier som ikke blir sjekke når de kjøper opplagt politisk innhold ment for å angripe republikanerne? spør Parscale.

Tidligere visepresident Joe Biden under et valgkampmøte i Maquoketa, Iowa 30. oktober.

– Oppmuntrende

Parscale kaller forbudet nok et forsøk på å tie de konservative og Trump «siden Twitter vet at president Trump har den mest sofistikerte nettplanen gjennom tidene».

Joe Biden leder an i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Talsmann for hans valgkampanje Bill Russo ønsker Twitters avgjørelse velkommen.

– Når vi ble møtt med et valg mellom annonsekroner og integriteten til demokratiet vårt, er det oppmuntrende at inntektene for en gangs skyld ikke vant, sier Bill Russo.



Forsøker å få bukt med villedende budskap

Twitter-sjef Jack Dorsey opplyser at de nye bestemmelsene skal gjelde fra 22. november.

Han skriver blant annet at de vil forby politisk reklame i sin tjeneste, fordi han mener sosiale medieselskaper gir annonsører en urettferdig fordel gjennom å spre målrettede og villedende budskap.

– Selv om internettreklame er utrolig kraftig og effektiv for kommersielle annonsører, innebærer denne kraften en betydelig risiko for politikken, twitterer selskapets administrerende direktør Jack Dorsey.

Tidligere i oktober lanserte de også nye retningslinjer for hvordan de vil overvåke statslederes meldinger på Twitter.

Iran og Russland forsøker å påvirke

Facebook har gått i motsatt retning, og opplyste nylig at et forbud mot politiske annonser ikke ville være aktuelt i deres sosiale nettverk.

Men også de har tatt andre grep for å forsøke å verne om den demokratiske prosessen i USA, etter at de oppdaget at blant annet Iran og Russland har forsøkt å påvirke presidentvalget i 2020.

Ett av Facebooks tiltak er å tydelig merke saker som kommer fra statlig styrte medier.

Mark Zuckerberg opplyste nylig at selskapet har sett tydelige tegn på at andre land prøver å påvirke presidentvalget i USA.

Facebook opplyser blant annet at nyheter som blir lagt ut av det regjerings-uavhengige BBC vil få en annen merking enn en artikkel fra Russia Today.

– Vi har gjort grep for å kunne avsløre trusler, fjerne svakheter og hindre spredningen av feilinformasjon fra falske kontoer, skriver Facebook i et blogginnlegg. Nå, cirka et år før et nytt presidentvalg i USA, innføres nye tiltak for ivareta en demokratisk prosess, heter det.