Ønsker fred med Taliban

Den historiske fredsavtalen kan markere slutten på USAs krig mot islamistgruppene i Afghanistan.

I over 18 år har amerikanske soldater, og deres allierte, kjempet mot islamistiske opprørsgrupperinger i Afghanistan. Av dem har Taliban vært den klart største.

Krigen har kostet titusener av menneskeliv. Også Norge har bidratt med styrker i Afghanistan. Mer enn 7000 soldater har tjenestegjort i landet. Ti av dem falt i kamp.

USAs militære operasjoner i Afghanistan startet som et svar på terrorangrepet mot World Trade Center 11. september 2001.

Krigen i Afghanistan blir den lengste væpnede konflikten USA noen gang har deltatt i.

Langvarig fredsprosess

Den amerikanske ambassaden i Kabul omtaler avtalen som historisk. I en Twitter-melding sendt ut lørdag varsler ambassaden at avtalen vil undertegnes i Qatars hovedstad Doha. Det er ventet at signeringen vil skje lørdag ettermiddag. I meldingen står det at 29. februar vil bli starten på en «lysende fremtid» for Afghanistan.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i forrige uke inngikk representanter fra USA og Taliban en avtale. Den skulle redusere voldsnivået i Afghanistan. Ifølge USAs utenriksminister Mike Pompeo ble den i stor grad overholdt.

– Voldsreduksjonen fungerer til nå – ikke perfekt, men den fungerer, sa Pompeo tirsdag under en pressekonferanse i Washington.

Ifølge afghanske sikkerhetskilder har antallet Taliban-angrep falt fra rundt 75 til 15 daglig siden avtalen trådte i kraft lørdag for en uke siden.

Støtte fra Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker i dag Qatars hovedstad Doha. Der deltar hun på en seremoni hvor USA og Taliban signerer en avtale som er ment å bane vei for en politisk prosess for å løse den langvarige konflikten i Afghanistan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i seremonien som finner sted i Qatars hovedstad Doha. Foto: Stian Lysberg Solum

I Doha møter Eriksen Søreide blant annet utenriksministrene fra Qatar, Indonesia og Pakistan.

Parallelt med signeringen i Doha vil det også være en seremoni i Kabul. Der vil den afghanske regjeringen og USA vil utveksle en felles erklæring.

– Norge ønsker dagens avtale i Doha og erklæringen i Kabul velkommen. Dette vil være viktige skritt mot en politisk løsning på konflikten i Afghanistan. Mye arbeid gjenstår og det er langt fram til en fredsavtale. I lys av vårt langvarige fredsengasjement, og i likhet med en rekke andre land, inkludert flere av våre nære allierte i Nato, mener vi det er viktig å markere en tydelig støtte til denne prosessen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Etter flere tiår med krig trenger afghanerne fred. En fredsprosess bør være inkluderende og føre til en fredsavtale som ivaretar menneskerettigheter, ikke minst for kvinner, sier utenriksministeren.