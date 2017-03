Dette er på ingen måte et kappløp om å være de første til å nå månen.

– I desember 1968 kom vi mennesker til månen for første gang med ferden til Apollo 8. Året etter landet mennesker der med Apollo 11, forteller romfartsekspert Erik Tandberg ved Norsk Romsenter.

Erik Tandberg var med da det første romkappløpet var i gang mellom USA og Sovjetunionen, nå kan han være med på ett til, mellom to amerikanske aktører. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er 50-års markeringen av disse to historiske ferdene som nå er litt av bakteppet for det nye kappløpet.

Det er det private romfartsselskapet SpaceX og den statlige organisasjonen Nasa som ligger an til å kappes om hvem som greier å gjenta bragden fra 1968 først.

Dette blir også beskrevet som en kamp mellom det som kalles «New Space» og «Old Space»

– Nasa har blitt bedt om å utrede om de kan plassere mennesker ombord i den første ferden med den nye romraketten SLS, forklarer Tandberg.

Slik vil den nye raketten, SLS, se ut når den står på startrampen. Planen er å sende mennesker med den første gangen den skal skytes opp. Foto: NASA / Reuters

Organisasjonen studerer nå muligheten, og skriver at det aktuelle er å sende astronauter på en tur rundt månen, altså ikke lande, i midten av 2019.

Det var i juli 1969 at Neil Armstrong og Buzz Aldrin ble det første menneskene til å sette sine føtter på overflaten av vår nabo i rommet.

SpaceX sier de skal sende to betalende turister på en ferd rundt månen innen utgangen av 2018, men denne tidsfristen blir sett på som optimistisk.

SpaceX gründer Elon Musk i Det hvite hus. Han gir råd til Donald Trump og Steve Bannon om teknologiske muligheter. Musk sier at han på ingen måte ønsker å konkurrere mot Nasa, men det er akkurat det han blir beskyldt for å gjøre. Foto: Evan Vucci / AP

Trump vil ha en seier

I bakteppet er også president Donald Trump. Washington Post skriver at han ønsker en amerikansk romfartsbragd i sin første presidentperiode, for å øke mulighetene for gjenvalg i 2020.

Forslaget om å se på en mulig bemannet ferd kom da Trump sendte sine folk til Nasa etter valget i november i fjor, skriver Spacenews.com.

Det er vanlig at nyvalgte presidenter sender et lag som skal forberede romfartsfolkene på den nye politikken.

I dette tilfellet er det blant annet å plassere mennesker i et romfartøy som egentlig skulle ta turen alene.

Første bemannede ferd med den nye raketten skulle etter planen skje en gang i tidsrommet 2021–2023.

Slik vil det se ut når Nasa sender et romfartøy til månen. På første turen skulle det bare være dukker ombord, men de kan bli erstattet av fire mennesker. Foto: Nasa

– SpaceX vinner

Direktør i det norske romteknologiselskapet Science and Technology, Christina Aas, er ikke i tvil om hvem som vil bli først til sende folk tilbake til månen.

– SpaceX vinner, sier Aas.

– Det er et privat selskap og jeg tror de har en operativ og strategisk frihet som Nasa ikke har.

Direktør Aas synes det er spennende at det kommer nye planer for bemannet romfart, men hun er skeptisk til at det gjøres av symbolske grunner.

– En ting er et kappløp om å komme til månen, det viktige er å ha realistiske planer for hva du skal gjøre der. Hva du skal bruke månen til. Det er noe mer enn å plante et flagg.