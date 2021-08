Område på størrelse med Portugal tatt av flammene i Sibir

Brannene i det østlige Sibir har mer enn doblet seg i størrelse i løpet av den siste uken.

Et område på rundt 92.000 km² er nå tatt av flammene, skriver The Guardian.

Det vil si at de på en uke har gått fra å dekke et område på størrelse med Nederland til å dekke et område på størrelse med Portugal.

Et par kjører pedalbåt mens røyk fra skogbrannene i Sibir henger over byen Jakutsk. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Må holde seg innendørs

Bilder fra Jakutsk by viser at byen er innhyllet i en tett oransje røyk fra brannene.

– Jeg hoster hele tiden, har vondt i øynene mine og hodepine. Gamle mennesker eller de som har lungesykdommer har det enda verre, sier Tatjana Fedosova i Jakutsk til statlige russiske medier.

Guvernør i Jakutia-regionen, Aisen Nikolajev, sier at innbyggerne i regionhovedstaden Jakutsk og i andre distrikter, må holde seg innendørs.

– Røyk fra brannene har ekstremt negativ effekt på folks helse. For å minimere skadene har jeg undertegnet en ordre som gir folk fri fra jobben i 11 kommuner, sier Nikolajev til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Frivillige tar en pause i slukningsarbeidet ved Kyuyorelyakh, vest for Jakutsk. Foto: Ivan Nikiforov / AP

Sender forsterkninger

I utgangspunktet var 250 fast ansatte, og 150 ekstramannskap som er hyret inn for sommeren, ansvarlige for å kjempe mot flammene i et område fem ganger større en Frankrike.

Ekstramannskaper er innkalt de siste ukene. 4200 personer jobber nå med å slukke brannene.

Tirsdag ga president Vladimir Putin ordre om å sende forsterkninger til området.

Brannslukkingsfly har sluppet over 9500 tonn vann over brannene. Det er også sluppet kjemikalier over skyer for å stimulere til regn.

Jakutia-regionen i det østlige Sibir er den største republikken (delstaten) i Russland. Hvis regionen var en selvstendig stat, ville den med sine over 3 millioner km² vært verdens åttende største land.

Tørreste sommer på 150 år

Skogbranner er en del av de normale syklusene i Sibir, men forskere er sjokkert over størrelsen på brannene de siste årene.

Byen Jakutsk er til vanlig kjent som verdens kaldeste by. I januar er gjennomsnittet minus 38,6 grader. Den kaldeste målingen er på minus 64,4. Bare områder i Antarktis har registrert lavere temperaturer.

Samtidig har Jakutsk vist seg spesielt sårbar for klimaendringer. Gjennomsnittstemperaturen har steget med tre grader siden år 1900, tre ganger så mye som snittet i verden.

Denne sommeren er det satt varmerekord med temperaturer på over 39 grader. Årets sommer er den tørreste i regionen på 150 år.