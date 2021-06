Oljetanker i Jemen kan eksplodere når som helst: FN ber opprørerne la eksperter få slippe til

Oljetankeren FSO Safer utgjør en økende risiko for å «forårsake en humanitær, økonomisk, maritim, og miljømessig katastrofe,» advarer FNs sikkerhetsråd i en pressemelding.

Ifølge FN er ikke Houthi-rebellene som kontrollerer området villige til å la eksperter få slippe til. Sikkerhetsrådet ber nå om fortgang i denne prosessen.

Houthiene har kontroll over mesteparten av det sørvestlige Jemen, og har siden 2014 kjempet i en blodig borgerkrig med den internasjonalt anerkjente regjeringen i eksil.

Interne dokumenter fra FN som AP har fått tak i viser de omfattende rustskadene på FSO Safer. Foto: AP

Ruster i stykker

Skipet, som er 45 år gammelt, ankret opp utenfor oljeterminalen Ras Isah i 1988, med 1,1 millioner oljefat om bord. Lasten er verdt 40 millioner dollar.

Houthiene tok kontroll over området i 2015, og siden da har omfattende rustskader begynt å fortære skipet. Faren for en eksplosjon eller at baugen på skipet brister øker for hver dag som går, ifølge FNs eksperter.

Nyhetsbyrået AP kunne i fjor melde om at vann hadde lekket inn i maskinrommet.

Ekspertene sier nå at det ikke lenger er mulig å redde skipet fordi skadene er så store.

Kartet viser stedet der oljetankeren FSO Safer ligger ankret opp, utenfor havnebyen Hodeida i Jemen.

Kan ha konsekvenser for flere millioner

Lederen for FNs miljøprogram, Inger Andersen, fortalte Sikkerhetsrådet at en eksplosjon på skipet kan påvirke flere millioner mennesker. Et oljesøl kan ta flere tiår å rydde opp i.

Leder for FNs miljøprogram, Inger Andersen. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

– Opptil 670.000 menneskers levebrød kan bli rammet av et oljesøl, sa Andersen.

Hun advarte om at et oljesøl ville ført til en stenging av viktige havnebyer. Det ville ført til en stor mangel på mat og drivstoff i flere uker. Til sammen omtrent 350 millioner dollar gå tapt over fem år.

Det ville også fått dramatiske konsekvenser for naturen i Rødehavet, som er hjem til flere store korallrev.

I tillegg ville det forstyrret skipsfarten. Rødehavet er et av verdens mest trafikkerte havområder, og rundt 5 millioner oljefat fraktes gjennom det hver dag.

Andersen sier FN har utarbeidet en beredskapsplan i tilfelle katastrofen inntreffer.

Dette satellittbildet viser FSO Safer og områdene rundt på den vestlige kysten til Jemen. FN vil utbedre skadene på skipet, og finne en løsning for at partene i konflikten skal kunne dele inntektene fra salget av oljen om bord. Foto: AP

– Veldig skuffende

NRK kunne i juli i fjor skrive at Houthi-rebellene, som har kontroll over området der skipet ligger, skulle gi FN adgang for å utbedre skadene.

Men det har altså ikke skjedd. FN hevder Houthiene nektet teknikerne tilgang til skipet i mars i år.

Houthiene hevdet derimot i en uttalelse på tirsdag at samtalene med FN er fastlåste. De sier at FN har utelukket reparasjoner på grunn av en mangel på finansiering. De har ikke lagt frem noen dokumentasjon for dette.

FNs talsperson Stephane Dujarric sier meldingen fra Houthiene er «veldig skuffende». Et av problemene skal være at Houthiene vil at FN «går inn og reparerer hele skipet med en gang, noe som er umulig.»

En bevæpnet mann står midt i restene av et varehus i Sanaa etter et luftangrep fra den saudiarabiske koalisjonen, 2. juli 2020. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Borgerkrig

Jemen er delt av en borgerkrig siden 2014. De sjiamuslimske houthi-opprørerne tok da kontroll over hovedstaden Sanaa. De ville kaste ut den sunnimuslimske regjeringen, og ha lavere bensinpriser.

Mens houthiene har bånd til Iran, har regjeringen støtte fra nabolandet Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene

Mer enn 100.000 personer har blitt drept i konflikten. FN omtaler den som verdens største humanitære krise.