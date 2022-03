I ettermiddag kom USAs president ut til pressekorpset i Det hvite hus med en nyhet han avviste som uaktuell for bare noen dager siden

–Vi forbyr all import av russisk olje og energi. Vi gjør dette for å skade Putins krigsmaskin på en kraftfull måte. Vi skal ikke være med på subsidiere denne krigen, sa Biden.

USAs forbud mot import av olje og andre energiprodukter fra Russland er et drastisk tiltak. Et tiltak som vil ha mange tapere og som kan få store konsekvenser for USA og verdensøkonomien:

Republikanere og demokrater med massivt press for sanksjoner

De siste dagene har demonstranter stått foran Det hvite hus og ropt: Stopp import av russisk olje! Oppe i kongressen en drøy kilometer unna har stadig flere politikere tatt til orde for det samme. Etter at USA innførte øvrige sanksjoner mot banker og mot kretsen rundt Putin, har få beslag blitt gjort i USA. Det er EU som har fått mest skryt for å ha satt luksusyachtene til russiske oligarker i arrest. I USA har mange ment det er hykleri at USA fortsatt kjøper olje fra fienden.

Demonstranter har stått utenfor Det hvite hus i Washington for å vise støtte til Ukraina, og kreve flere sanksjoner mot Russland. Foto: Jose Luis Magana / AP

USA langt mindre avhengig av russisk olje og gass en de fleste europeiske land. Knappe 8 prosent av russisk oljeimport kommer fra Russland.

Derfor har USA mulighet til å stoppe importen.

Men det vil gjøre vondt

Bensinprisen i USA er nå drøyt 10 kroner literen. Det høres lite ut, men amerikanerne er vant til at den er under halvparten. Oljesanksjonene vil gjøre vondt for amerikanske forbrukere, og kan skade Biden som de siste dagene har klatret på popularitetsmålingene.

Han har frigitt olje fra USAs strategiske oljereserve og vil øke produksjonen på hjemmebane, men eksperter mener det siste ikke kan gjøres over natten. Det vil ta måneder å øke produksjonen nok til å ta igjen det tapte.

USA må øke produksjonen for å hindre høye bensinpriser. Foto: Tony Gutierrez / AP

Saudi, Iran eller Venezuela?

Derfor har Biden-administrasjonen de siste dagene sett på muligheten for å kjøpe olje fra andre land. Saudi-Arabia er et alternativ, men de kan ikke fylle gapet alene. Å fylle deres statskasse er heller ikke populært etter mange menneskerettighetsbrudd. USA ser derfor også på om de kan lette sanksjonene mot to andre land: Venezuela og Iran. Det er politisk kontroversielt på hjemmebane, men akkurat nå mindre kontroversielt enn å fortsette å finansiere Putins krig i Ukraina.

Globale nedgangstider?

Inntektene fra olje og gass er Russlands suverent viktigste inntektskilde. Tiltakene vil derfor gjøre vondt for Putin selv om prisen på olje og gass han selger til for eksempel Kina vil gå opp.

Biden kan imidlertid ikke forutse hvor himmelhøyt importforbudet vil sende oljeprisen.

Den russiske energiministeren nevnte det astronomiske beløpet 300 dollar fatet i går. Det er mer enn det dobbelte av den skyhøye prisen de siste dagene, og eksperter mener det ikke vil bli så ille.

USA kan komme til å kjøpe olje fra Iran. Da må de lette på sanksjonene mot landet. Foto: Raheb Homavandi / Reuters

Men prisen på olje vil bli enda høyere, og det vil gjøre hverdagen dyrene for forbrukere både i USA og i resten av verden. Bensinen er allerede rekorddyr. Prisene på mat øker også når transportkostnadene går opp. Hvor hardt det vil slå ut for verdensøkonomien er altfor tidlig å si. Men som flere kommentatorer pekte på etter Bidens tale: Det er få eller ingen vinnere her.

Patrioter må betale ved bensinpumpene

Biden har lovet amerikanere samt Russland og verden at USA ikke skal sende soldater til Ukraina for å krige mot Russland.

I talen sin i ettermiddag ba han amerikanere betale mer for bensin for å vise solidaritet med Ukrainerne.

– Friheten vår har en pris, sa Biden.

Forbrukerne må belage seg på å måtte betale mer for bensinen framover. Foto: Damian Dovarganes / AP

Republikanere og demokrater er altså enige om at oljesanksjonene må til. Krigen fører til sjelden tverrpolitisk enighet her i USA. Det er etterlengtet, men også denne støtten kan skade Biden som har hatt gode dager på meningsmålingene etter at Putin angrep Ukraina.

En kommentator i Washington Post mener Republikanere som ønsker å vinne valget til høsten vil tjene på høyere bensin priser og at Biden har mer å tape.

Men først håper alle at Bidens drastiske tiltak i dag kan hjelpe ukrainerne til raskere å komme ut av krigsmarerittet de lever i.