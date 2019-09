Oljeprisen opp nesten 15 prosent etter droneangrepet

Prisoppgangen på 14,6 prosent startet med en gang markedene åpnet natt til mandag. Etter en kort periode ned en pris på nesten 72 dollar fatet for nordsjøolje, falt prisene noe tilbake og lå lenge rundt et nivå på 66 dollar. Mot slutten av handelsdagen på de amerikanske børsene steg prisen på nytt og endte på 69,02 amerikanske dollar per fat, opp nesten 9 dollar fatet fra sluttkursen fredag.

Dette er den største prosentvise prisøkningen som er registrert, i alle fall siden 1988, skriver nyhetsbyrået Reuters. Over to millioner future-kontrakter ble inngått i løpet av dagen, også det en ny rekord.

Norsk økonomi styrkes

Også for den amerikansk lettoljen WTI endte dagen med markant oppgang på 14,7 prosent. Prisen for et fat da børsene på Wall Street stengte var 62,90 dollar, opp 8 dollar fra åpningen.

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Stansen i produksjonen fører til at verdens oljeøkonomier styrker seg raskt.

Den norske krona har allerede begynt å styrke seg mot euroen. Det er derimot den russiske valutaen som styrker seg aller mest. Russland har de senere årene tatt steget til å bli verdens største eksportør av olje.

– Selvforsvarsangrep

Under en pressekonferanse mandag kveld fortalte en militær talsmann at myndighetene i Saudi-Arabia etterforsker droneangrepet med store ressurser.

Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg skylden for angrepet, men saudiske myndigheter mener militsen ikke er i stand til å utføre et slikt omfattende angrep og peker i stedet på Iran.

Irans president Hassan Rouhani var i går i møte med sine russiske og tyrkiske kollega i Ankara.

Rouhani gjentok da at angrepet på oljeinstallasjonene var et selvforsvarsangrep fra Houthi-militsen etter fire år med saudiske luftangrep.

– Folket i Jemen forsvarer seg, sa Rouhani.