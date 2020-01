Oljeprisen opp etter rakettangrep mot iransk general i Irak

Nyheten om at Qasem Soleimani hadde blitt drept i amerikansk rakettangrep ved flyplassen i Bagdad natt til fredag, førte til økte oljepriser.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har ifølge AP varslet «hard hevn» mot USA i en uttalelse på iransk TV.

Eskaleringen av konflikten mellom USA og Iran kan også få konsekvenser for verdens oljeforsyning.

– Mer enn bare å slå noen på nesa

Prisen på nordsjøolje steg med 4,4 prosent til 69,16 dollar og amerikansk lettolje – WTI steg med 4,3 prosent til 63,84 dollar på grunn av økt bekymring fra investorer som fryktet en svikt i forsyningene av olje etter angrepet.

Senere flatet oljekursen noe ut, men er fremdeles godt over prisnivået fra torsdag.

– Dette er mer enn bare å slå til noen på nesa. Dette er en demonstrasjon av aggresjon og en provokasjon som kan utløse en ny krig i Midtøsten, sier oljetrader Stephen Innes til nyhetsbyrået AFP.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB sier til NRK at man må se prishoppet i lys av fjorårets hendelser. Han viser blant annet til flere angrep på tankskip i nærheten av Den persiske gulfen og angrepet på en stort prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia i september.

– Disse hendelsene er drevet av problemstillingene knyttet til Iran og Jemen, og springer ut fra de konfliktene. Så lenge de konfliktene ikke er løst, så vil denne typen angrep fortsette.

Tror det kommer hevnangrep

Schieldrop sier den drepte generalen, Qasem Soleimani, har vært med på å lede flere av Irans angrep mot oljeinstallasjoner i utlandet. Han tror imidlertid ikke Soleimanis død vil føre til færre slike angrep – snarere tvert imot.

– Vi ser nå at Iran varsler alvorlige gjengjeldelsesangrep. Han var en særdeles viktig general, og da blir det nærliggende å tenke seg øye for øye og tann for tann. Det kan resultere i angrep i Irak, der det fortsatt befinner seg mange amerikanske soldater, for å ramme symbolske og strategisk viktige mål.

– Hvorfor stiger oljeprisen så kraftig som følge av dette?

– Iran har allerede mistet det meste av eksporten, og produserer mest til eget konsum. Men om dette sprer seg til Irak, så øker risikoen for at oljeproduksjonen der rammes.

– Irak er en av de største oljeprodusentene i Midtøsten. Man er redd for forsyningssikkerheten, fordi man så hvor alvorlig det var i september, da Saudi-Arabia ble angrepet. Da ble store deler av produksjonen satt ut av spill, sier Schieldrop.

Han påpeker at Saudi-Arabia klarte å sette i gang sine anlegg raskt, og at prisfallet derfor ikke holdt seg over tid.

– Men om man mister en til to millioner fat over lengre tid, så vil det merkes kraftig på oljeprisen.

– Aggressiv maktedemonstrasjon

Samtidig har gullprisen steget fra 1,529 dollar til 1,542 dollar per unse, skriver E24. Gull anses ofte for å være en trygg havn for investorer i tider med mye usikkerhet.

– Dette bringer oss til kanten av en full krig med Iran – ikke en skyggekrig, sier Helima Croft, lederen for global råvarestrategi ved RBC Markets til CNBC, og legger til:

– Det er nesten umulig å overdrive konsekvensene av denne hendelsen.

Matthew Bay er analytiker i det geopolitiske etterretningsselskapet Stratfor. Han sier til CNBC at angrepet kan føre til at Iran angriper oljeanlegg i Persiabukten og resten av Midtøsten.

Bay utelukker ikke at Iran kan komme til å slå til mot viktig infrastruktur i Saudi-Arabia, som det kan komme til å ta måneder å bygge opp igjen.

– Dette er en aggressiv maktdemonstrasjon og en direkte provokasjon som kan utløse en ny krig i Midtøsten. Vi våkner opp til en mindre trygg verden enn for bare timer siden, skriver Axitrader-strateg Stephen Innes i et notat gjengitt av Marketwatch.

Det amerikanske angrepet mot Soleimani kom som en reaksjon på at demonstranter USA mente var støttet av Iran, brøt seg inn i den amerikanske ambassaden i Bagdad før nyttår.

Iran avviste beskyldningene, men president Donald Trump truet likevel Iran med gjengjeldelse.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har bekreftet at Donald Trump beordret fredagens angrep.