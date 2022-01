Det ble kalt den verste miljøkatastrofen i landets nyere historie. Det ble sagt da myndighetene trodde utslippet var på 6000 fat. Nå viser det seg at det er nesten dobbelt så stort.

– En lukt av død

Miljøminister Ruben Ramirez sier at de opplysningene de nå har så langt tyder på at 11.900 fat olje rant ut i sjøen.

Det er ikke kjent hvor mange dyr har mistet livet på grunn av oljen. Foto: PILAR OLIVARES / Reuters

En oljetanker ble truffet av en tsunamibølge etter jordskjelvet i Tonga 15. januar. Skipet skulle levere olje til et raffineri som ligger litt nord for hovedstaden Lima.

21 strender langs stillehavskysten i Peru ble tilgriset av tyktflytende og illeluktende olje.

– Vanligvis legger jeg ut på morgenkvisten for å fiske. Nå kan jeg bare gå her på stranda og se på den døde krepsen. Nå er det bare en lukt av død her, sier fiskeren Walter de la Cruz til nyhetsbyrået Reuters.

Får ikke forlate Peru

Nå får ikke ledelsen i Repsol, som eier fartøyet, forlate Peru. En dommer har gitt tre direktører og andre i ledelsen beskjed om de må holde seg i landet de neste 18 månedene, mens saken blir etterforsket.

Ifølge myndighetene i landet kan oljeselskapet vente seg en bot på rundt 34 millioner dollar, eller om lag 304,5 millioner norske kroner.

Lokale fiskere får ikke fisket på grunn av all forurensningen. Foto: CRIS BOURONCLE / AFP

Repsol har hyret inn over 2000 mennesker til opprydningsarbeidet. Statssekretæren i miljødepartementet, Alfredo Mamani, sier til nyhetsbyrået AFP at de har rensket opp cirka 4200 fat.