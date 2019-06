Oljehovedkvarter truffet av rakett i Basra

Området som ble truffet er hovedkvarteret for flere internasjonale oljeselskaper og ligger nær byen Basra helt sør i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters.

Evakuerer

ExxonMobil evakuerer nå 20 utenlandske ansatte etter angrepet, og irakisk politiet sier til Reuters at det dreier seg om en kortdistanserakett som landet rundt 100 meter fra bygget der Exxon-ansatte både bor og arbeider.

Foreløpig har det kommet meldinger om at to irakiske ansatte er skadet i angrepet.

Basra ligger her sør i Irak og regnes normalt som et stabilt og trygt området. Dette er landets oljehovedstad og mange internasjonale selskaper som italienske Eni, Shell og nevnte ExxonMobil holder til her.

Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet.

Urolig

I forrige måned evakuerte USA flere hundre ambassade-ansatte fra hovedstaden Bagdad etter trusler fra Iran mot amerikanske interesser i landet. Dagens angrep, som rammet det amerikanske selskapet, kom kort tid etter at de evakuerte var tilbake på jobb.

USA har innført flere sanksjoner mot Iran de siste månedene og spenningen i området har økt.

I går ble det blant annet kjent at USA vil sende 1000 nye soldater til Midtøsten, og de beskylder også Iran for å stå bak angrepene mot flere tankskip i Omanbukta de siste dagene. Iran har på sin side hevdet at det er USA som har angrepet skipene.