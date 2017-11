Alle papirene som hadde med Russland å gjøre ble brent da Ole P. Moe ble arrestert av tyskerne under 2. verdenskrig. Barnebarnet til Ole P. Moe har brukt mye tid på å nøste opp i bestefarens historie. Historiene om bestefar og oppholdet i Russland har alltid vært en del av familiemyten, men i virkeligheten er det ikke så mye de har visst, før nå.

–Jeg begynte å grave i denne historien for ti år siden fordi jeg hadde et behov for å finne ut mer om hva som har vært med å prege og forme vår familie, og dermed meg selv, sier Ragnar Bang Moe.

Ragnar Bang Moe foran Vinterpalasset i St. Petersburg. han har brukt mye tid til å nøste opp historien om sin bestefars opphold i Russland Foto: Morten Jentoft

– Det er første gang jeg føler at nå er jeg på samme sted som min bestefar en gang var. Ragnar Bang Moe står inne på gårdsplassen i Mojka 42, en av de gamle bygårdene i sentrum av St. Petersburg. Her lå i 1917 den daværende norske legasjonen, den norske ambassaden i Russland.

– Jeg vet at min bestefar kom hit fordi jeg har funnet et dokument der det står at han deponerte 500 rubler i legasjonen sier Ragnar. Han mener det var kontaktene som han da fikk med folk på legasjonen som gjorde at han seinere ble spurt om han ikke kunne delta i en redningsoperasjon for et medlem av den russiske tsarfamilien.

Den norske legasjonen i St Petersburg holdt i 1917 til i denne bygningen ved Mojka-kanalen Foto: Jurij Linkevitsj

Ambisiøs ung mann

Ole P. Moe hadde kommet til St. Petersburg i begynnelsen av 1917, for å jobbe for norske bedrifter som drev forretninger i Russland. Hvorfor den 22 år gamle mannen fra Kristiansand hadde valgt å dra til den daværende russiske hovedstaden, som i 1914 skiftet navn til Petrograd, har barnebarnet Ragnar Bang Moe aldri fått helt klarhet i.

Men søknader og attester viser at han jobbet for flere norske firma, blant annet E.E. Wold i Arkhangelsk og Larvik-firmaet ingeniør Chr. Christiansen. Disse jobbet begge under Det norske aksjeselskap for elektrokjemisk industri, i dag bedre kjent som Elkem.

Ole P. Moe fotografert kort tid etter at han kom tilbake fra Russland i 1920 Foto: Privat

–Bestefar var en begavet og ambisiøs ung mann som allerede før han kom til Russland behersket flere språk. Han var oppfostret i et nøysomt hjem i den haugianske ånd, og det var tydelig at han etter relativt kort tid behersket russisk ganske bra sier Ragnar Bang Moe.

–Så han må ha brukt tiden her borte godt. Han skal ha reist mye rundt, blant annet til Arkhangelsk og Kvitsjøområdet, der norske bedrifter dominerte den lukrative handelen med russisk tømmer.

Så angrepet på Vinterpalasset

Sammen med Ragnar Bang Moe går vi ut på St. Petersburgs mektige hovedgate Nevskij Prospekt og runder så til venstre nedover Lille Konjusjennaja-gaten, der St. Katarinakirken igjen er åpnet for gudstjenester, på svensk.

St. Katarinakirken i St. Petersburg. Kirken igjen åpen og har nå og da gudstjenester på svensk, slik som da Ole P. Moe bodde i byen Foto: Morten Jentoft

–Jeg tror ganske sikkert at min bestefar har vært her sier Ragnar Bang Moe. Det var et levende skandinavisk miljø her i byen den gangen. Mest kjent er selvfølgelig firmaet til svenske brødrene Nobel som bygde opp en formue på oljeutvinning, og der også nordmannen Hans Olsen jobbet. En annen som nordmann som gjorde det godt var Thomas Falch, seinere en av sjefene i Det bergenske dampskipsselskap og en av grunnleggerne av flyselskapet SAS.

Men så kom det urolige året 1917. Først ble tsar Nikolaj 2. tvunget til å trekke seg etter revolusjonen i februar, mars etter dagens tidsregning. Så kom oktoberrevolusjonen, som kulminerte med at bolsjevikene arresterte den midlertidige regjeringen i Vinterpalasset natt til 8. november 1917.

–Bestefar fortalte mange ganger at han hadde sett fra vinduet der han bodde at bolsjevikene gikk til angrep på Vinterpalasset sier Ragnar Bang Moe. Han hadde også hørt skuddene fra krysseren Aurora, som lå for anker lenger nede ved utløpet av Nevafloden.

Båndene Russland–Serbia

Da Ole P. Moe kom til Petrograd i 1916, hadde den serbiske prinsessen Jelena Petrovna Karadordevic bodd i den russiske hovedstaden i mange år. Jelena var født i 1884 i den serbiske og montenegrinske kongefamilie. Hennes far var den seinere serbiske kong Peter 1..

Prinsesse Jelena fotografert i Serbia, trolig litt før hun reiste til Russland Foto: Privat

Jelena hadde kommet til den russiske hovedstaden å studere medisin ved Smolnij-instituttet, Russlands første høyere læreinstitusjon for kvinner. I Russland var det på denne tiden stor interesse for de andre slaviske folkene, og ikke minst de ortodokse serberner på Balkan ble sett på som en del av den stor-russiske familie. .

Prinsesse Jelena VAR EN DEL AV DEN RUSSISKE TSARFAMILIEN. hER ER HUN FOTOGRAFERT SAMMEN MED TSAR nIKOLAJ 2. Foto: Privat

Det var hennes to tanter, Milica og Anastasia, som hadde fått henne til St. Petersburg. De to prinsessene, opprinnelig en del av den montenegrinske kongefamilien, hadde giftet seg med hver sin russiske prins, og de var de to som seinere introduserte den beryktede munken Rasputin til den russiske tsarfamilien.

Den begavede Jelena, eller Helen som hun seinere kalte seg, giftet seg i 1911 med en annen russisk prins, nemlig Ioann, eller John Konstantinovitsj. I 1917 hadde paret allerede fått to barn, Vsevolod og Jekatarina

Prinsesse Jelena og mannen Ioann Konstantinovitsj fotografert like før revolusjonen i 1917

.

Arrestert av bolsjevikene

Men etter revolusjonen ble Ioann arrestert. Først satt han fengslet i Jekaterinburg bak Uralfjellene, og så i gruvebyen Alapajevsk litt lenger nord. Jelena hadde frivillig fulgt med sin mann i fangenskapet, og hun forsøkte også å få kontakt med tsar Nikolaj 2. og hans familie, som satt fengslet i et hus i Jekaterinburg. I flere måneder satt hun i et fengsel i byen perm litt lengre vest i Ural, sammen med blant andre prostituerte. Da visste hun allerede at Nikolaj og hans familie var skutt. Hun fryktet hele tiden at også hn selv kunne bli henrettet.

Ragnar Bang Moe og korrespondent Morten Jentoft på Nevskij prospekt i St. Petersburg Foto: Jurij Linkevitsj

–Jeg vet ikke hvordan min bestefar ble koblet inn i arbeidet med å redde Jelena ut av Russland sier Ragnar Bang Moe. Men det må ha vært fordi den norske legasjonen her i St. Petersburg etter revolusjonen overtok ansvaret for serbiske interesser i Russland. De tradisjonelle kontaktene mellom de ortodokse og slaviske landene Russland og Serbia var da brutt, og Norge prøvde å ivareta interessene til Serbia.

–Det var en større operasjon på gang der både Norge og Sverige var involvert for å redde ut medlemmer av den russiske kongefamilien, og min bestefar ble bedt om å hjelpe til. Jelena hadde da blitt hentet fra Perm av Alf Tonner, ansatt ved den norske legasjonen.

Legasjonen ordnet så med et slags formal-ekteskap mellom Jelena og Ole P. Moe, og hun ble ført inn i hans pass som hans hustru. Så reiste de to med tog til den finske hovedstaden Helsingfors, og derfra videre over til Sverige, trolig via Haparanda i nord sier Ragnar Bang Moe. Togturen var ikke udramatisk, og bestikkelser måtte til før Jelena slapp inn i Finland.

Mannen ble skutt i 1918

Mens de var i den finske hovedstaden fikk de vite at Jelenas mann Ioann var drept i Alapajevsk 18. juli, dagen etter at tsar Nikolaj og hans familie var skutt i Jekaterinburg. En trøst for henne var det at hun i Stockholm ble gjenforent med sine to barn Vsevolod og Jekaterina:

Likene av prins Ioann og hans søster Elizaveta etter at de ble drept 18. juli 1918

Barna hadde fått tillatelse til reise fra Petrograd på det svenske dampskipet Ångermanland sammen med sin bestemor enkehertuginne Elisabeth Mavrikijevna.

Denne oversikten fra den norske legasjonen i Helsingfors viser personer fra Russland som har fått reise til Norge Foto: Morten Jentoft

Dokumenter i Riksarkivet som NRK har fått tilgang til viser at norske myndigheter på denne tiden var sterkt involvert i arbeidet med å få ut medlemmer av tsarfamilien og andre med tilknytning til det gamle regimet i Russland.

Prinsesse Jelena av Serbia fotografert en gang på begynnelsen av 1900-tallet

De fleste av disse reiste som prinsesse Jelena og Ole P. Moe via den finske hovedstaden Helsingfors.

–Jeg tror at min bestefars befatning med denne saken stoppet der i Stockholm sier Ragnar Bang Moe. Selv om de formelt var gift så tror jeg det aldri var noe mer mellom dem, selv om vi på bildene kan se at prinsesse Jelena var en meget attraktiv kvinne.

Takket av kongefamilien

Ole P. Moe ble værende i Petrograd helt til 1920. Han ble takket fra den serbiske, seinere jugoslaviske kongefamilien, med noen gullmansjettknapper og et sølv sigarettskrin. Han skal også ha fått et maleri av en røykende russisk bondegutt, som fremdeles er i familiens eie.

Ole p. Moe bevarte interessen for Russland livet ut Foto: Privat

Ole P. Moe var ingen kommunist, men var levende opptatt av det som skjedde i Sovjetunionen, som Russland ble hentende etter 1924. Han ble brukt som tolk da sovjetiske krigsfanger skulle sendes hjem etter 2. verdenskrig, og han abonnerte også i mange år på det sovjetiske kommunistpartiets hovedorgan Pravda, for å holde russisk-kunnskapene ved like.

Prinsesse Jelena tok med seg de to barna tilbake til Serbia og sin far kong Peter 1, men valgte seinere å flytte til Frankrike. De to barna Vsevolod og Jekatarina fikk sin utdannelse i England. Jelena giftet seg aldri igjen, og døde i Nice i Frankrike i 1962.