Den 83 år gamle tidligere statsministeren er kjent for sine lite diplomatiske uttalelser. Men nå mener flere at den siste meningsytringen får være nok, og at Yoshiro Mori må trekke seg som leder for Tokyo-OL.

Japan skal etter planen arrangere sommer-OL til sommeren, ett år forsinket på grunn av koronapandemien.

Uttalelsene som har skapt oppstyr falt under et digitalt møte i arrangørkomiteen Tokyo 2020 på onsdag.

– Kvinner prater mer enn menn

Der kritiserte Mori en to år gammel plan som har som mål å øke andelen kvinnelige styremedlemmer i den japanske OL-komiteen til 40 prosent. Per nå er bare 5 av 24 styremedlemmer kvinner.

– Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når én hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori, og viste til sin tid som president for rugbyforbundet i Japan.

– Noen sa til meg at hvis vi øker antallet kvinner, må vi sørge for å redusere taletiden de får, hvis ikke stopper de aldri. Det er et problem, sa Mori.

– Vi har rundt syv kvinner i arrangørkomiteen, men de kjenner sin plass, skal han ha fortsatt.

– Lytter ikke så mye til kvinner

Flere i komiteen, ikke minst kvinnene, skal ha reagert sterkt. Det samme har japanske kvinnelige idrettsutøvere og politikere gjort.

OL-presidenten måtte ut og beklage, på en hastig sammenkalt pressekonferanse.

– Jeg vil beklage mine hensynsløse uttalelser, sa Mori.

Han innrømmet at det han sa var upassende og strider mot den olympiske ånden.

Da han ble spurt om han virkelig mener at kvinner snakker for mye, svarte 83-åringen:

– Jeg har ikke lyttet så mye til kvinner i det siste, så jeg vet ikke.

Han hadde ikke forventet at uttalelsene skulle oppfattes som kjønnsdiskriminerende, ifølge ham selv.

Men han gav uttrykk for at hans kone og datter ikke ser med blide øyne på hva han har sagt.

Den mektige japanske OL-presidenten Yoshiro Mori måtte ydmykt be om unnskyldning for sine kvinnekommentarer. Foto: Kim Kyung-hoon / AP

Har sendt beklagelse til IOC

Den tidligere statsministeren avviser å trekke seg fra vervet som president i arrangørkomiteen Tokyo 2020, som følge av ordkontroversen.

Den japanske OL-ministeren Seiko Hashimoto sier torsdag det er opp til styret i arrangørkomiteen, og ikke regjeringen, å bestemme om Mori må forlate vervet.

Samtidig opplyser ministeren at Tokyo 2020 har sendt en formell beklagelse til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

IOC på sin side bekrefter at de har mottatt beklagelsen.

– Mori har bedt om unnskyldning for sine uttalelser til oss i dag. Med det så anser IOC som saken ute av verden, heter det i en epost til nyhetsbyrået Reuters.

Vil presse sponsorene

På Twitter er nå emneknaggen #Mori, vær så snill og gå, hyppig brukt.

Enkelte tar til orde for de internasjonale og nasjonale OL-sponsorene må gripe inn og presse arrangørkomiteen til å sparke Mori fra presidentvervet.

Noriko Mizoguchi, en kjent judoutøver med medaljer fra OL, reagerte med å legge ut IOCs etiske regelverk sammen med en kommentar om at «alle former for trakassering bør slås ned på».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En annen merittert judoutøver, Kaori Yamaguchi, deltok på møtet i arrangementskomiteen hvor ordene om kvinner falt.

– Gitt hans posisjon, er dette svært uheldig, sier hun.

Yamaguchi er redd for at verden tror at «det er slik man fremdeles tenker i Japan» og at utsagnene om kvinner kan ødelegge inntrykket av både OL og landet.

Ifølge en rapport fra Verdens økonomiske forum ligger Japan på plass nummer 121 av 153 land når gjelder likestilling mellom kjønnene, skriver Reuters.

Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er mellom 20 og 30 prosent, viser statistikkene til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Fremdeles er en del yrker forbeholdt menn.

Les også: Brilleforbud for japanske kvinner skaper storm

Statsministeren tar avstand

Kontroversen har også havnet i nasjonalforsamlingen.

En fremtredende kvinnelig politiker kaller uttalelsene «en skam». Mens statsminister Yoshihide Suga konkluderer med at Mori aldri burde ha sagt det han sa.

Yoshiro Mori, som var statsminister fra april 2000 til april 2001, har vært kjent for sine kontroversielle uttalelser og språklige blundere. Han regnes som en av Japans mest upopulære statsministre i moderne tid.