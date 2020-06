Økt radioaktivitet i Norden: Nederlandske myndigheter peker mot Russland

I en nyhetsmelding fra byrået AP fremgår det at strålevernsmyndigheter i Norge, Finland og Sverige registrerer lettere økt radioaktivitet i regionen den siste måneden.

Nederlandske myndigheter sier dette kan stamme fra en kilde i Vest-Russland, og «kan være tegn på en skade på det radioaktive brennstoffet i et atomkraftverk».

Det russiske nyhetsbyrået TASS, skriver på sin side at de to kjernekraftverkene i nordvestlige Russland ikke har meldt om noen problemer.

Mikroskopiske verdier

Nordiske myndigheter melder om funn av små og harmløse mengder radioaktive isotoper i deler av Finland, sørlige Skandinavia og Arktis.

Det norske direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) understreker til NRK at det er snakk om svært lave verdier.

– Hvis det hadde vært en atomulykke hadde vi fått veldig mye høyere verdier, sier beredskapssjef i DSA Astrid Liland.

– Samtidig er det veldig interessant at myndigheter i flere land registrerer økte verdier, påpeker hun.

Liland forklarer at utslippene kan skyldes for eksempel små feil i ventilasjonsanlegget eller pågående vedlikeholdsarbeid ved et kraftverk.

Den svenske Strålsäkerhetsmyndigheten sa på tirsdag at «det ikke er mulig å bekrefte hva som er kilden for økningen i radioaktivitet.»

Norske og finske strålevernsmyndigheter har altså heller ikke spekulert i noen mulig kilde.

Russisk kilde: Ingen økning i Russland

Rosenergoatoms kjernekraftverk utenfor Sankt Petersburg. En arbeider døde her etter en eksplosjon ved kraftverket i 2005. Også da sa russiske myndigheter at stråleverdiene var normale. Foto: AP

Samtidig sier Instituttet for Helse og Klima i Nederland (RIVM) på fredag at granskning av data fra Norden «viser at de radioaktive isotopene kommer fra samme retning som Vest-Russland», men at «det ikke er mulig å identifisere en spesifik kilde på grunn av for lite måledata.»

TASS siterer en talsperson fra den statlige atomkraftoperatøren Rosenergoatom som sier at «kraftverkene ved St. Petersburg og Kola-halvøya ikke registrer noen økning i radioaktiviteten», og at nivåene for dette har vært uendret i hele juni.