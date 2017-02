Okse på rømmen i New York

Politiet fikk omringet oksen i en bakgård i bydelen Queens etter politijakten, som fortsatte til tross for at oksens hud var full av piler med beroligende middel.

En talskvinne for et dyrevelferdssenter i New York sier oksen døde på vei til et gårdsreservat, som skulle ta hånd om oksen etter påkjennelsen med politijakten.

– Dette var ikke resultatet jeg håpet på, sier Mike Stura ved dyrereservatet i New Jersey.

Oksens frihetsforsøk ble sendt direkte på lokal TV, og TV-bildene viser den svarte oksen som lunter gjennom nabolag og mellom politibiler, før den ville ferden tok slutt.