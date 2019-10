Økonomisk krise preger dagens valg i Argentina

– Vi har bare råd til ett måltid om dagen, sier skomakeren Jorge Gonzales i fattigkvartalet «Villa 31» her i Buenos Aires.

– Under den forrige presidenten hadde vi råd til to. Og vi levde et verdig liv, selv om vi var fattige, sier han.

– De siste årene er levestandarden vår blitt stadig dårligere, sier 66-åringen, som bor sammen med kona Betty i en liten leilighet i det kjente fattigkvartalet.

35 prosent fattige

I dag velger Argentina ny president, og den store saken er den økonomiske krisa, som har ført til en inflasjon på mer enn 50 prosent. Det er nå økende frykt for en ny «statlig konkurs», slik landet opplevde for nærmere 20 år siden.

Det er harde tider for den fattige skomakeren Jorge Gonzales i Buenos Aires. I dag stemmer han på venstresiden. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Hele 35 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og ifølge meningsmålingene vil velgerne straffe den sittende presidenten hardt når de avlegger sin stemme.

President Mauricio Macri fra sentrum-høyrebevegelsen «Sammen for endring» ligger nærmere 20 prosentpoeng bak de venstreorienterte peronistene, viser de siste målingene.

Sosialt opprør

Valget her i Argentina skjer på et bakteppe av sterk sosial og politisk uro i flere land i Latin-Amerika.

I Chile har det vært voldsomme opptøyer den siste uken, og fredag deltok mer enn en million mennesker i en demonstrasjon i hovedstaden Santiago.

Mer enn én million demonstranter var ute i gatene i Santiago de Chile på fredag. Foto: IVAN ALVARADO

Bakgrunnen for opptøyene er økende misnøye med de store sosiale forskjellene i Chile, og demonstrantene har fått støtte fra grupper over hele regionen, blant annet her i Argentina.

Tidligere i uken var det en stor demonstrasjon foran det chilenske generalkonsulatet i Buenos Aires.

Ekspertens dom

NRK møter Rosendo Fraga, en av Argentinas mest kjente politiske kommentatorer. Han er forbløffet over hvor galt det har gått med regjeringens reformpolitikk det siste året:

– Den årlige inflasjonen er nå på vei mot 60 prosent – den høyeste i verden etter Venezuela og Zimbabwe. Det har ført til skyhøy fattigdom og økt ledighet, og jeg tror ikke presidenten har noen sjanse til å vinne valget, sier eksperten.

– Men hva har president Macri gjort feil?

– Argentinas regjering har lånt for mye penger, sier den kjente kommentatoren Rosendo Fraga. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Argentina har en historie for å låne for mye penger, og Macri har lånt for mye. Vi har allerede brukt 80 prosent av de enorme lånene fra Det internasjonale pengefondet, og det har fått investorene til å miste troen på hans politikk, sier kommentatoren Rosendo Fraga.

Hva nå, Argentina?

For millioner av argentinere er det en enorm skuffelse at Mauricio Macris økonomiske reformer ikke har gitt bedre resultater, og at peronistene ser ut til å være på vei tilbake til regjeringskontorene.

– De etterlot seg et konkursbo da de gikk av for fire år siden, sier Oswaldo Tarzia, som driver en aviskiosk i den kjente handlegata Calle Florida i sentrum av hovedstaden.

– Og ingen ting av det de sier nå overbeviser meg om at de har noen strategi for hvordan de skal få økonomien på rett kjøl. Det eneste de er flinke til er å trykke penger og å øke statens utgifter, sier han.

– Peronistene er flinke til å trykke penger, sier kioskeieren Oswaldo Tarzia i Buenos Aires. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Tror på Cristina

Men for ekteparet Betty og Jorge Gonzales i fattigkvartalet «Villa 31» er det en god nyhet at venstresiden ligger an til å vinne dagens valg. De har særlig tillit til den tidligere presidenten Cristina Kirchner, som nå er peronistenes visepresidentkandidat:

– Cristina gjorde en veldig god jobb da hun var president. Jeg har tillit til henne og er sikker på at hun vil gjøre det samme når hun kommer tilbake til makten, sier Betty Gonzales.