Alt koster mer i USA.

Mat. Strøm. Klær. Bensin.

– Jeg har akkurat brukt 150 dollar på bensin, og tanken er ikke full en gang. Hvordan skal dette gå? 150 dollar! Jeg er ikke rik. Jeg er nedre middelklasse, sier Kyle fortvilet.

NRK møter ham på et republikansk valgmøte i Phoenix i Arizona.

Kyle håper en republikansk seier kan gi lavere bensinpriser. Han vi ikke oppgi etternavnet sitt. Foto: Lars Os

Kyle håper hans parti vinner tirsdagens valg – og at de vil bore etter mer olje for å få ned bensinprisene.

Prisveksten i USA er høyere enn på 40 år, viser tall fra USAs arbeidsdepartement.

Det påvirker velgere på begge sider i morgendagens Kongressvalg.

Men også en annen økonomisk rekord preger USA: Overskuddet til store selskaper.

Grådighet får skylda

Og det er selskapenes grådighet som er årsaken til den høye prisveksten, mener mange demokrater.

Chad Farmer er en av dem som retter pekefingeren den veien.

– En av grunnene til den høye inflasjonen er store selskaper som skrur opp prisene for å øker overskuddet sitt. Hva skal Joe Biden gjøre med det?, spør Farmer.

Også tidligere arbeidsminister Robert Reich gir grådighet skylda for at vanlige folk nå sliter med å betale for brød og bensin.

prisen på bensin i USA nådde toppen i juni i år. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Skrur opp prisene

– Melding til media: Ikke si at inflasjonen er den høyeste på 40 år uten å nevne at næringslivets profittmargin er den høyeste på 70 år. Gi folk hele bildet, skriver Reich i et mye delt innlegg på sosiale medier.

Det stemmer at USAs store selskaper tjener mer enn på mange tiår.

Ifølge tall fra USAs handelsdepartement, tjente private selskaper mer i fjor enn de gjorde i 1950, skriver The Guardian.

«Greedflation»: en kombinasjon av grådighet og inflasjon, har blitt et mye brukt ord i valgkampen.

Det handler om at selskaper skrur opp prisene mer enn nødvendig, og dermed er skyld i den høye inflasjonen.

Og det er en viss sannhet i uttrykket, sier Kalle Moene, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.

– Greedflation er en fiks ordkonstruksjon, men den dekker nok en realitet, sier Moene til NRK.

Professor i økonomi Kalle Moene. Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

Når profittmarginene øker i næringslivet, går andelen arbeidstakerne sitter igjen med ned. Ulikheten går opp. Og prisene øker.

– Det du kaller greedflation gjelder i høyeste grad i USA, sier Moene.

Må velge mellom brød og bensin

Tirsdag går amerikanerne til valgurnene for å bestemme hvem som skal sitte i USAs Kongress. Samtidig skal tusenvis av viktige og mindre viktige stillinger i delstatene velges. Blant dem er valgansvarlige i en rekke delstater.

I Arizona, en av delstatene Trump tapte, er guvernørkandidat Kari Lake en av mange som nekter å tro på valgresultatet fra 2020.

Det gjør heller ikke velger Michelle Maglio.

Michelle Maglio sier hun er «helt sikker på at Donald Trump vant» valget i 2020. Det var Joe Biden som vant presidentvalget Foto: Lars Os

– Jeg er helt sikker på at Trump vant stort, sier Maglio til NRK.

Valgresultatet har blitt nøye gjennomgått i USAs rettssystem. Det var Joe Biden som vant valget i 2020.

Michelle Maglio gir den demokratiske presidenten skylda for de økte prisene.

– Det skal ikke være sånn at det amerikanske folket nå må velge mellom å varme opp huset sitt eller få mat på bordet. De amerikanske folket vil jobbe, og da skal det ikke være sånn at vi ikke har råd til å fylle bensin på bilen for å kjøre til jobben! Dette er Joe Bidens skyld, sier Maglio.

Selv sier hun at hun klarer hun seg bra som eiendomsmegler.

Demokrati i trøbbel

Også demokraten Chad Farmer er bekymret for økonomien. Men han sier presidentens makt er begrenset.

Chad Farmer er mest bekymret for det amerikanske demokratiet før valget tirsdag. Foto: Lars Os

– Folk forventer at Biden skal gjøre ting som ikke er i hans makt. Prisene på bensin er ille høye, det er sant. Men det er ikke presidenten som styrer bensinprisene. Alle andre sliter også, på grunn av krigen i Ukraina, sier han til NRK.

For Farmer er ikke økonomien det viktigste. Han er dypt bekymret for det amerikanske demokratiet.

– Dette valget handler om vi skal ha et demokratisk samfunn eller ikke, sier han.

Dagen før valget bruker han til å banke på dører utenfor Phoenix for å overtale folk til å stemme på demokratene.

– Demokratiet er ikke bedre enn sine velgere. Og i dette landet lever en stor del av velgerne i en helt annen virkelighet enn den jeg lever i. Mange tror på ting som ikke er sanne. På ting jeg ikke tror på. Det er et enormt demokratisk problem.