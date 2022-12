Økende problem med gatehunder i Tyrkia – videoer viser brutale hundedrap

NRK advarer om sterke inntrykk og bilder i denne artikkelen.

Hjemløse hunder har lenge vært et problem i Tyrkia. Det er over 10 millioner gatehunder i landet, ifølge BBC.

Flere mennesker har mistet livet som følge av hundeangrep i Tyrkia det siste året. Angrepene har skapt debatt om hva myndighetene gjør for å få kontroll på løshundene i landet.

Etter flere dødelige hundeangrep i fjor ba president Recep Tayyip Erdogan om at noe måtte gjøres. Han tok til orde for at myndighetene måtte ta farlige hunder fra gatene og flytte dem til trygge omgivelser.

Video viser brutalt hundedrap

Flere gatehunder ble plassert på egne sentre for hjemløse hunder. Nå frykter dyrevernsorganisasjoner at forholdene på disse sentrene gjør lidelsene desto verre, ifølge nettavisen Middle East Eye.

I november sirkulerte en video som viser et brutalt hundedrap i sosiale medier. Videoen skal være fra et senter for hjemløse hunder i byen Konya.

NRK har fått tilgang til videoen, som viser en mann slå en hund i hodet med en spade, mens en annen forsøker å kvele og holde fast hunden.

BRUTALT: En video som viser to menn ta livet av en hund med en spade, skaper sterke reaksjoner i sosiale medier. Foto: Facebook

Hendelsen vakte sterke reaksjoner og debatt om myndighetenes håndtering av det økende problemet med gatehunder.

De to ansatte på hundesenteret har blitt arrestert etter hendelsen, og risikerer nå opptil tre års fengsel, ifølge nettavisen Middle East Eye.

– En massakre

Domic Dyer i den frivillige organisasjonen Born Free Foundation, mener dette ikke er en enkeltstående hendelse.

– Hunder blir drept slik hele tiden, både av innbyggere og bymyndigheter. De blir slått i hjel og forgiftet, ofte under forferdelige forhold, sier Dyer til nettavisen The Observer.

Den tyrkiske frivillige organisasjonen Paw Guards delte nylig bilder og videoer av døde hunder som skal være dumpet på en søppelfylling i byen Agri.

Dyrevernorganisasjonen deler bildene med teksten «massakre i Agri».

STERKE BILDER: NRK advarer om sterke inntrykk i denne videoen. Du trenger javascript for å se video. STERKE BILDER: NRK advarer om sterke inntrykk i denne videoen.

I Twitter-tråden hevder flere at det er lokale myndigheter som står bak, uten at dette blir dokumentert.

PÅ SØPLA: Dette bildet skal vise en av mange døde hunder, dumpet på en søppelfylling i byen Agri i Tyrkia. Bildet er delt 18. desember. Foto: Paw Guards (Twitter)

– Behov for massesterilisering

En annen video publisert på Twitter i desember, viser en mann forsøke å kvele en hund i en bakgate i Saryer, like utenfor Istanbul. En annen Twitter-video som skal vise lokale myndigheter fange en gatehund og frakte den bort i en bil, vekker sterke reaksjoner.

Dyrevernsorganisasjonen Pets jobber for rettighetene til hjemløse dyr. Lederen av organisasjonen, Sibel Akin, mener den eneste løsningen på gatehund-problematikken er en masse-sterilisering:

– En gatehund vil normalt bare leve rundt fem år. Dermed vil et nasjonalt massevaksinasjons- og steriliseringsprogram løse problemet innen får år, sier Akin, ifølge The Observer.