Økende luftforurensing i Brasil vises på nye satellittbilder

Den europeiske romorganisasjonen (ESA) publiserte mandag satellittbilder som viser økende luftforurensing i den brasilianske delen av Amazonas i august.

Bildene viser økende innhold av kullos og annen forurensing i atmosfæren.

​​​​​​Brannene er ikke bare en miljøtragedie når det gjelder tapt skog og biologisk mangfold, men de setter også sitt preg på atmosfæren, noe som påvirker luftkvaliteten og potensielt det globale klimaet, skriver ESA.

Brannene fortsetter i Amazonas, til tross for at Brasils president Jair Bolsonaro har innført et 60 dagers forbud mot å brenne ned skog for å rydde mark for jordbruk.

Dette satellittbildet fra ESA viser karbonmonoksid i lufta fra juli til venstre og fra august til høyre. Foto: Den europeiske romorganisasjonen / ESA

Luftforurensing

Med data fra Copernicus viser bildene blant annet karbonmonoksid, også kalt kullos og karbonoksid, fra juli og august over Amazonas.

Miljøgiften er ofte assosiert med trafikk, men i dette tilfellet skyldes økningen de mange skogbrannene.

Når karbonmonoksid er i lufta kan dette skape problemer for mennesker ved å redusere mengden oksygen som kan transporteres i blodomløpet.

Bildet viser et område i regnskogen som er brent ned 28. august. Foto: Leo Correa / AP

Over hundre tusen branner

Skogbrannene som har herjet i Amazonas i sommer har ikke bare ført til tap av store arealer med regnskog, men brannene har også bidratt til økt global oppvarming, ifølge ESA.

Bildet fra ESA viser formaldehyd som ble frigitt fra branner i Brasil i august 2019 sammenlignet med august 2018. Til venstre er Afrika, der det også har vært en rekke skogbranner. Foto: DEN EUROPEISKE ROMORGANISASJONEN / ESA/BIRA-IASB

Regnskogen fungerer som et stort lager for karbondioksid. Når skogen brenner opp frigjøres gassen, og bidrar dermed til økt global oppvarming.

Siden 1970-tallet har rundt 800.000 km² regnskog forsvunnet i Brasil, hvor 60 prosent av regnskogarealet ligger.

Data fra Brasils nasjonale romforskningsinstitutt Inpe, viser at tallet på branner i landet har passert 100.000 så langt i år.

Mange av brannene i Amazonas er påsatt.

Kraftig økning i luftveisplager

Et barnesykehus i Porto Velho i Brasil melder om en kraftig økning i luftveisplager på grunn av røyk fra skogbrannene, det melder nyhetsbyrået AP.

Den siste tiden har vært tøff, forteller barnelege Daniel Pires ved Cosme e Damia-sykehuset i Porto Velho, som ligger i den øvre delen av Amazonas-bekkenet.

– Det tørre været og røyken fører til mange problemer for barn, slik som lungebetennelse, hoste og slimproduksjon, sier han til avisen Folha de S. Paulo.

Han melder om et økt antall tilfeller av barn med luftveisplager. Også eldre innbyggere er utsatt for sykdom ved dårlig luftkvalitet.

Eksperter advarer om at de som er eksponert for røyken over tid kan få lungesykdommer som emfysem. Å inhalere røyken som har inntatt Porto Velho kan være skadelig for hele byens befolkning, påpeker Ana Carolina Terra Cruz, spesialist i lungesykdommer, på myndighetenes nettsider.