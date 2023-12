«Bibi, jeg elsker deg, men jeg er ikke enig i en fordømt ting du hadde å si.»

Det skrev president Joe Biden på et foto han en gang gav til statsminister Benjamin Netanyahu, fortalte førstnevnte i en tale på en Hanukkah-feiring i Det hvite hus' Hanukkah denne uken.

– Det er omtrent det samme i dag, uttalte Biden.

Krigen i Gaza har tydeliggjort stadig økende forskjeller mellom Israel og deres viktigste allierte, USA.

USA vil hindre opptrapping av krigen. Israel vil ødelegge Hamas. Og de er uenige om hva som er målet for gaza om de vinner.

Flere vestlige land vender seg mot Israel, og innad i Biden-administrasjonen hersker stor splittelse.

Advarte Netanyahu

President Joe Biden sa mandag at USA vil fortsette å gi militær bistand frem til Israel beseirer Hamas – men advarte statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel er i ferd med å miste internasjonal støtte som følge av den enorme offensiven i Gaza.

Han har også i egne samtaler med israels leder oppfordret Netanyahu til å begrense sivile tap, og tillate at nødhjelp slipper til. Så langt har 18.787 palestinere blitt drept siden 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Israel har imidlertid gjort det klart at de vil fortsette krigen så lenge som det er nødvendig – og avvist amerikanernes innstilling om en tostatsløsning etter krigens slutt.

– Etter de store ofrene til våre sivile og våre soldater, vil jeg ikke tillate innpass i Gaza for de som utdanner terrorisme, støtter terrorisme og finansierer terrorisme, sa Netanyahu denne uken, ifølge CNN.

USA sier de vil avvise ethvert forslag hvor Israel har kontroll over Gaza.

KLEM: Biden og Netanyahu omfavnet hverandre da førstnevnte kom på besøk til Israel for å vise støtte den 18. oktober. Foto: Evan Vucci / AP

Lang historikk

De to verdenslederne står nå ovenfor et enormt politisk spill, både internt og internasjonalt. Men forholdet mellom de to var anstrengt lenge før 7. oktober.

– Siden Biden ble president har Netanyahu knapt mottatt en eneste invitasjon til Det hvite hus, i sterk kontrast fra tiden med Trump, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til NRK.

Biden og Netanyahus relasjon går tilbake til tiden da førstnevnte var ung senator og den andre var leder i den israelske ambassaden i Washington. Netanyahu ble siden ambassadør for FN, før han ble statsminister i 1996. Siden har han hatt makt i Israel – enten som leder av regjeringen eller opposisjonen.

Det var imidlertid først da Biden var visepresident i Barack Obamas regjering at forholdet kjølnet. Etter Gazakrigen i 2008–09 skapte Obamas forsøk på fredsforhandlinger og løsning på konflikten store uenigheter blant de to regjeringene.

I 2014 skrev The Atlantic at relasjonen mellom Israel og USA var på randen av «full krise».

Da republikanernes Donald Trump inntok Det hvite hus, ble alliansen sterkere. I 2018 hyllet Netanyahu Trumps «dristige beslutning» i å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Den israelske lederen var sterkt imot avtalen, som ble formidlet av Obama-administrasjonen i 2015.

NÆRE ALLIERTE: Donald Trump og Benjamin Netanyahu i Washington i 2021. Foto: Brendan McDermid / Reuters

– Biden skifter ikke side

Med demokratene tilbake i førersetet, har pipen fått en annen lyd. Biden har vært åpen i sin kritikk av Netanyahus regjering, som inkluderer høyreekstreme partier. Denne uken omtalte han regjeringen som «den mest konservative i Israels historie».

USA har også kritisert den israelske regjeringens utvidelser av de ulovlige jødiske bosettingene på Vestbredden.

I juli vedtok landet deler av en omstridt rettsreform som blant annet fratar Høyesterett muligheten til å stoppe politiske beslutninger. Reformen har lenge skapt store protester i Israel.

– Som mange sterke støttespillere av Israel, er jeg veldig bekymret. De kan ikke fortsette denne veien, sa Biden i mars i år.

På X/Twitter responderte Netanyahu med å anklage USA for å blande seg inn i nasjonens politikk.

– Israel er et suverent land som tar sine beslutninger etter folkets vilje og ikke basert på press fra utlandet – heller ikke våre nærmeste venner, skrev han.

Men at Biden vil dolke Netanyahu i ryggen er et uaktuelt scenario, sier Hilde Henriksen Waage.

EKSPERT: Hilde Henriksen Waage professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Oslos institutt for fredsforskning (Prio). Foto: Martin Tegnander / PRIO

– Det kommer aldri til å skje dersom demokratene skal gjenvelges. Å bytte side ville betydd slutten for Bidens politiske karriere.

Hun forklarer at storparten av den amerikanske velgermassen er positive til Israel. Samtidig er republikanerne og tidligere president Donald Trump krystallklare på sin støtte til Netanyahu – og Trump fosser frem på meningsmålingene.

– Her må han balansere hjemlige og internasjonale interesser, og han får stadig mindre handlingsrom for å komme helskinnet ut av dette.

Korrupsjonsanklager

Krigen skaper også hodebry for Netanyahu på hjemmebane. Omtrent 80 prosent av israelerne mener Netanyahu og hans regjering har skylden for Hamas' sitt terrorangrep, ifølge en meningsmåling fra den hebraiske avisen Maariv.

Etter 7. oktober har flere i opposisjonen tatt til orde for å kreve at statsministeren går av.

Samtidig befinner det seg fortsatt et tresifret antall israelske gisler i Gaza. Flere av gislenes familier mener regjeringen ikke gjør nok for å få gislene løslatt, ifølge Reuters.

Fredag opplyste også det israelske forsvaret at de ved en feiltakelse hadde skutt og drept tre av gislene.

– Men Netanyahus regjering har vært upopulær lenge før denne krigen. Han vet at når dette er over, er han politisk død og begravet, mener Waage.

Da venter en korrupsjonstiltalte mot statsministeren fra 2019, og en rettssak som gjentatte ganger har blitt forsinket.

– Netanyahu vet at så lenge krigen pågår får han beholde stillingen sin. Han kjemper en innbitt krig for sitt eget politiske liv.