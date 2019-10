Ofrene kan være vietnamesiske

Fredag rapporteres det om at flere vietnamesiske familier frykter at deres savnede slektninger kan være blant de 39 menneskene som ble funnet døde i en kjølekonteiner sørøst i England.

Det har tidligere blitt opplyst at en vietnamesisk kvinne er navngitt som et mulig offer. Hun heter Pham Thi Tra My og er 26 år.

Kvinnen skal ha sendt meldinger til moren sin om at hun ikke fikk puste og at turen ikke gikk bra.

Jeg er veldig lei meg mamma og pappa. Utenlandsturen min har ikke gått som planlagt. Jeg er døende og jeg får ikke puste. Elsker dere veldig mye. Pham Thi Tra My

Det er den vietnamesiske menneskerettsorganisasjonen Human Rights Space som har navngitt kvinnen. Familien hennes forsøker angivelig å få hjelp slik at de kan verifisere om datteren er blant de 39 døde.

Blomster er lagt ned til minne om ofrene i nærheten av der de ble funnet. Foto: SIMON DAWSON

Meldinger sendt fra lastebilen

Nyheten er viderebrakt av flere britiske medier som BBC og Sky News. Det påpekes at det jobbes med å sjekke opplysningene.

Meldingene fra 26-åringene skal ha blitt sendt tirsdag kveld. Det skal altså har skjedd timer før de døde ble funnet.

Politiet ved vogntoget der de 39 ofrene ble funnet onsdag. Foto: PETER NICHOLLS

Broren hennes, Phan Ngoc Tuan, opplyser at søsteren har vært savnet siden 23 oktober og at hun var på vei til Storbritannia, men at de ikke har klart å få kontakt med henne.

Flere bekymrede familier

BBC er blitt kontakt av flere vietnamesiske familier som frykter at deres kjære er savnet. Den vietnamesiske ambassaden i London er koblet inn i saken.

De bistår nå politiet i identifiseringsarbeidet av de 39 som ble funnet omkommet i kjølelagerkonteineren.

Britisk politi har hevdet at ofrene er kinesiske, men de er ennå ikke identifisert. Kina har sagt de samarbeider med britiske myndigheter om å identifisere ofrene. Fra Kina er det ikke bekreftet at ofrene er kinesiske statsborgere.

Betaler forskudd

Flere av de vietnamesiske familiene som har kontaktet BBC siden onsdag hevder at de har betalt 30.000 pund i forskudd for reisen fra Vietnam.

De skulle deretter betale et resterende beløp ved ankomst til Storbritannia.

Noen av familiene skal ha fått refundert pengene for sine familiemedlemmer, ifølge BBC. Ruten går fra Vietnam til Kina og deretter med fly til Europa. Den siste strekningen foregår med lastebiler.

De døde ble fraktet vekk fredag. Foto: PETER NICHOLLS

Flere pågripelser

Totalt er fire personer arrestert av britisk politi. Foruten den 25 år gamle sjåføren er en 38 år gammel mann og en 38 år gammel kvinne pågrepet i Cheshire.

I ettermiddag ble det kjent at en 48 år gammel mann er pågrepet på Stansted-flyplassen.

Sjåføren er siktet for drap, de tre øvrige er siktet for menneskesmugling og drap.