Ofre for lydterror i Kina står fram på TV – angrepet av mystiske lydbølger

– For meg var det i november 2017 at jeg begynte å kjenne meg konstant ør i hodet. Jeg fikk hodepine og det fikk også min kone, sier amerikanske Mark Lenzi i CBS-programmet «60 Minutes».

– Topphemmelig jobb er grunnen

Lenzis hodepine ble bare verre og verre. Han ble rammet av hukommelsestap.

– Det gikk spesielt utover korttidsminnet mitt, sier han overfor CBS.

Han er overbevist om at han er rammet på grunn av jobben sin ved det amerikanske konsulatet i Guangzhou i Kina.

Lenzi benyttet topphemmelig utstyr for å analysere elektroniske trusler mot diplomatiske oppdrag.

– Det er ingen tvil om at dette var et angrep rettet mot min nabo og meg, sier han till «60 Minutes».

Alvorlige symptomer

Naboen Catherine Werner bodde i etasjen over ham i Guangzhou og jobbet ved det amerikanske konsulatets handelskammer.

– Mine symptomer på lydbølgeangrepene ble etter hvert så alvorlige at jeg våknet om natten og kastet opp og blødde neseblod, fortalte Werner nylig i CBS-programmet.

USAs myndigheter frykter at deres diplomatier er angrepet av helsefarlig lyd i Kina.

PRIORITERT: Utenriksminister i USA Mike Pompeo, skal ifølge The New York Times gi saken i Kina høy prioritet. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Cuba-ambassaden også rammet

Skandalen brer om seg, for tidligere har også 25 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Havana på Cuba hevdet at de har fått liknende symptomer.

De amerikanske diplomatene mente at noen av angrepene var begrenset til bestemte rom eller deler av rom med laserpresisjon.

Cuba benektet enhver befatning med saken og sa at de også etterforsket saken.

HELSEFARLIG?: Spesialister i det amerikanske forsvaret gransker nå om denne lyden er helsefarlig Du trenger javascript for å se video. HELSEFARLIG?: Spesialister i det amerikanske forsvaret gransker nå om denne lyden er helsefarlig

Den gang så amerikanske etterforskere på flere teorier for de mulige angrepene. Én teori var at den kubanske regjeringen sto bak, en annen at det var en falsk fraksjon av det kubanske militæret eller et tredjeland som for eksempel Russland, eller en kombinasjon av alle disse, som var årsaken.

Canada sender folk hjem

Canada har opplevd at de ansatte ved sin ambassade på Cuba er rammet av den samme mystiske sykdommen. I januar i år bestemte de seg for å halvere antall ansatte ved ambassaden etter at til sammen 14 diplomater var rammet av helseproblemer.

HELSEPROBLEMER: Canada halverer antall ansatte ved ambassaden på Cuba etter at til sammen 14 diplomater og ansatte er blitt rammet av helseproblemer siden 2017 Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Ansatte er blitt rammet av disse problemer siden 2017. Enkelte har meldt om symptomer som ligner på dem man får etter hjernerystelse.

Lyden beskrives som høyfrekvent og pulserende. Den varierer noe i lengde, fra to til tolv sekunder, og blir innimellom avbrutt av pauser. Men den er uten tvil ubehagelig for øre og hjerne.

Opptaket som er offentliggjort er bare ett av flere med høyfrekvente lyder som nå granskes av spesialister i det amerikanske forsvaret, ifølge Associated Press.

LES OGSÅ: 16 amerikanske diplomater blitt syke på Cuba - mistanke om helseangrep

Er dette lyden som gjorde diplomatene syke?