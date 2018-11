En oberst i det østerrikske militæret er mistenkt for å ha spionert for Russland i over 20 år. En etterretningstjenesten i et annet europeisk land varslet om obersten.

Østerrikes utenriksminister, Karin Kneissl, har kalt inn Russlands ambassadør på teppet. Hun har også avlyst et planlagt besøk til Moskva i begynnelsen av desember.

Kneissl representerer det innvandringskritiske Frihetspartiet (FPÖ) i den østerrikske regjeringen. Partiet har hatt et svært godt forhold til Vladimir Putin og Russland.

Hun inviterte den Russlands president, Vladimir Putin til sitt bryllup i august, noe som ble skarpt kritisert av politikere i flere andre EU-land.

Nå surner forholdet mellom Østerrike og Russland.

Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz (tv) og forsvarsminister, Mario Kunasek, orienterer om spionsaken på en pressekonferanse fredag. Foto: HELMUT FOHRINGER / AFP

Skal ha spionert for Russland i 20 år

En 70 år gammel pensjonert oberst er mistenkt for å ha spionert for Russland i mer enn tjue år. Han har vært i flere avhør. Politiet har gjort beslag hjemme hos ham.

Det kom fram på en pressekonferanse med statsminister, Sebastian Kurz, fra det konservative Folkepartiet (ÖVP) og forsvarsminister, Mario Kunasek (FPÖ), fredag.

Obersten skal ifølge avisa Kronen Zeitung ha gitt russerne informasjon om dette flyet. Her går en Eurofighter Typhoon inn for landing nær landsbyen Zeltweg i Østerrike i 2007. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Informasjon om Eurofighter

Ifølge avisa Kronen Zeitung ble obersten rekruttert som spion av Russland under et besøk i Iran i 1988. Han skal ha mottatt til sammen 300.000 Euro, nærmere 2,9 millioner kroner, av russerne.

Avisa skriver at obersten kan ha gitt russerne informasjon om kampflyet Eurofighter. Det produseres i et samarbeid mellom flere europeiske land.

Forsvarsminister Kunasek bekrefter at våpensystemer, migrasjon til Østerrike og informasjon om personer i viktige posisjoner, er noe av det obersten mistenkes for å ha gitt til russerne.

Hacking i Nederland

Statsminister Kurz henviste til den siste spionsaken i Nederland. Der skal russiske hackere, ifølge nederlandske myndigheter, ha prøvd å trenge inn i databasen til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Det skal ha skjedd da organisasjonen etterforsket Skripal-forgiftningen, etter ønske fra Storbritannia.

– Basert på den informasjonen vi nå har, men også på grunn av de nylige hendelsene i Nederland, kan vi anta at våre mistanker i denne saken blir bekreftet, sa Kurtz.

Den britiske avisa The Guardian har omtalt forsøkene på datainnbrudd hos OPCW.

Russlands president, Vladimir Putin (tv) and Østerrikes statsminister, Sebastian Kurz i fortrolig samtale i Wien 5. juni i år. Foto: ROBERT JAEGER / AFP

Godt forhold mellom Østerrike og Russland

– Denne saken viser at også nøytrale stater blir utsatt for spionasje, selv om «Den kalde krigen» er slutt, sa forsvarsminister, Mario Kunasek, på pressekonferansen i Wien fredag.

Østerrike er ett av få europeiske land som har hatt tett diplomatisk kontakt med Russland.

Det har landet hatt til tross Ukraina-konflikten, annekteringen av Krim og anklagene om at Russland sto bak giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal i Salisbury i Storbritannia.

Østerrike utviste ikke russiske diplomater som følge av Skripal-saken.

Blir avvist av Lavrov

Spionasjemistankene blir avvist av Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov. Han sier beskyldningene fra Østerrike er en «ubehagelig overraskelse», rapporterer nyhetsbyråene RIA og Interfax.

Lavrov beskylder Østerrike for det han kaller «mikrofon-diplomati»:

– De går offentlig ut med anklager og spekulasjoner om en sak vi ikke vet noe om, sier Lavrov.

Østerrikes ambassadør er blitt innkalt til utenriksdepartementet i Moskva for samtaler.