Obama: – Menn har gått meg på nervene

Under en tale foran et ungt publikum i Johannesburg i Sør-Afrika onsdag, kom Obama med en klar oppfordring til kvinner om å involvere seg mer i politikken.

– Fordi menn har gått meg på nervene i det siste. Hver dag leser jeg avisen og tenker: brødre, hva er galt med dere? Hva er galt med oss? Vi er voldelige, vi mobber, vi gjør ikke jobben vår.

Det er The Independent som først skriver saken.

Vil ha flere kvinner med makt

Utspillet var et svar på et spørsmål fra en kvinne i salen, som var fortvilet over Afrikas «grådige og korrupte» politiske ledere.

Obama fortsatte med å si at han tror det å gi kvinner mer makt vil føre til bedre politiske beslutninger på kontinentet.

Han advarte også mot å tenke at man ikke har noen mulighet til å påvirke politikken selv om det er korrupt.

– Fordi på et punkt, hvis du er ambisiøs nok om hva du vil gjøre i ditt hjemland, vil du konfrontere politikken.

Stikk mot Trump

Den tidligere presidenten har de siste dagene fått mye oppmerksomhet på grunn av sine kritiske bemerkninger om mannlige politiske ledere, som mange har tolket som et stikk til hans etterkommer Donald Trump.

Under talen han holdt tirsdag, i forbindelse med 100-års markeringen av Nelson Mandelas fødselsdag, gikk han til angrep på det han kalte «den sterke manns politikk».

– Den sterke manns politikk er på frammarsj idet valg og tilsynelatende demokrati blir opprettholdt, mens de med makt forsøker å undergrave enhver institusjon eller norm som gir demokratiet mening, sa Obama.

Han kritiserte i tillegg det han refererte til «skamløsheten» til enkelte politiske ledere, «når de blir tatt for å ljuge og bare fortsetter med å ljuge mer».

Obama problematiserte også politikeres fornektelse av vitenskapelige data.

– Som med fornektelse av rettigheter, er fornektelse av fakta en måte å motarbeide demokratiet. Det er derfor vi må forsvare en fri presse.